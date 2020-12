Kehribar içerisinde yeni çiçek türü keşfedildi

Tam Boyutta Gör

Fosilleşmiş ağaç reçinesi olarak adlandırılan kehribarlar, oldukça ilginç canlı fosilleri barındırmakla birlikte paleontologların da üzerlerinde çalıştığı yapıları oluşturuyor. Şimdi ise Oregon State University kurumu araştırmacıları orta-Kretase dönemine ait ve yaklaşık 100 milyon yıl öncesine dayanan tamamen yeni ve bilinmeyen çiçek türleri keşfetti.

Kuzey Myanmar olarak bilinen bölgeden elde edilen kehribarlardan elde edilen anjiyosperm yani kapalı tohumlulara ait bitki türü keşfedilmekle birlikte keşfedilen bitkiye Valviloculus pleristaminis adı verildi.

Keşfedilen bitkinin erkek çiçek olduğu belirtilmekle birlikte yaklaşık 2 milimetre genişliğe sahip bitkinin spiral şeklinde yukarı doğru kıvrılan yaklaşık 50 adet erkek organa sahip olduğu açıklanıyor.

Yeni araştırma ve çalışma Journal of The Botanical Research Institute of Texas adlı dergide yayımlandı.

