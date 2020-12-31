Kehribar içerisinde yeni çiçek türü keşfedildi

Fosilleşmiş ağaç reçinesi olarak adlandırılan kehribarlar, oldukça ilginç canlı fosilleri barındırmakla birlikte paleontologların da üzerlerinde çalıştığı yapıları oluşturuyor. Şimdi ise Oregon State University kurumu araştırmacıları orta-Kretase dönemine ait ve yaklaşık 100 milyon yıl öncesine dayanan tamamen yeni ve bilinmeyen çiçek türleri keşfetti.İlginizi Çekebilir Deniz tabanlarındaki canlıları araştırmak için proje geliştirildi
Kuzey Myanmar olarak bilinen bölgeden elde edilen kehribarlardan elde edilen anjiyosperm yani kapalı tohumlulara ait bitki türü keşfedilmekle birlikte keşfedilen bitkiye Valviloculus pleristaminis adı verildi.
Kehribar
Keşfedilen bitkinin erkek çiçek olduğu belirtilmekle birlikte yaklaşık 2 milimetre genişliğe sahip bitkinin spiral şeklinde yukarı doğru kıvrılan yaklaşık 50 adet erkek organa sahip olduğu açıklanıyor.
Ayrıca Bkz. "Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi"
Yeni araştırma ve çalışma Journal of The Botanical Research Institute of Texas adlı dergide yayımlandı.
Kaynakça https://today.oregonstate.edu/news/new-flower-100-million-years-ago-brings-fresh-holiday-beauty-2020 https://journals.brit.org/jbrit/article/view/1014 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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c++ ve python bu işin başını çeker.
yapay zeka insanların yerine alması...
bu ne
o değilde hangi yazılım dillerinde çalıştırıyolar