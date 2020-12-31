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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kehribar içerisinde yeni çiçek türü keşfedildi

    Kuzey Myanmar olarak bilinen bölgeden elde edilen kehribarlardan elde edilen kapalı tohumlulara ait bitki türü keşfedilmekle birlikte keşfedilen bitkiye Valviloculus pleristaminis adı verildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Kehribar içerisinde yeni çiçek türü keşfedildi
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    Fosilleşmiş ağaç reçinesi olarak adlandırılan kehribarlar, oldukça ilginç canlı fosilleri barındırmakla birlikte paleontologların da üzerlerinde çalıştığı yapıları oluşturuyor. Şimdi ise Oregon State University kurumu araştırmacıları orta-Kretase dönemine ait ve yaklaşık 100 milyon yıl öncesine dayanan tamamen yeni ve bilinmeyen çiçek türleri keşfetti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Deniz tabanlarındaki canlıları araştırmak için proje geliştirildi

    Kuzey Myanmar olarak bilinen bölgeden elde edilen kehribarlardan elde edilen anjiyosperm yani kapalı tohumlulara ait bitki türü keşfedilmekle birlikte keşfedilen bitkiye Valviloculus pleristaminis adı verildi.

    Kehribar

    Keşfedilen bitkinin erkek çiçek olduğu belirtilmekle birlikte yaklaşık 2 milimetre genişliğe sahip bitkinin spiral şeklinde yukarı doğru kıvrılan yaklaşık 50 adet erkek organa sahip olduğu açıklanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi"

    Yeni araştırma ve çalışma Journal of The Botanical Research Institute of Texas adlı dergide yayımlandı.

     



    Kaynakça https://today.oregonstate.edu/news/new-flower-100-million-years-ago-brings-fresh-holiday-beauty-2020 https://journals.brit.org/jbrit/article/view/1014 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Huawei'den çalışanı olmayan "akıllı mağaza"

    BalkanGöçmeniBirBey

    c++ ve python bu işin başını çeker.

    2 saat önce
    BalkanGöçmeniBirBey

    yapay zeka insanların yerine alması...

    2 saat önce
    sirocano

    bu ne

    3 saat önce
    sirocano

    o değilde hangi yazılım dillerinde çalıştırıyolar

    3 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruhadam28 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yollasınlar buraya tesbih yapalım.
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