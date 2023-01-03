Motor sporlarının efsanesi Ken Block hayatını kaybetti

Tam Boyutta Gör Motor sporları dünyasında Drift kavramını öğreten kişi olarak bilinen ve daha geçtiğimiz haftalarda elektrikli Audi ile Drift şov yapan ünlü pilot Ken Block talihsiz bir kazada hayatını kaybetti.

Ken Block efsanesine veda

Ralli kariyerine 2005 yılında başlayan Ken Block, direksiyon hakimiyeti ile kısa sürede spor dünyasının ilgisini çekmişti. Daha ilk yıllarında önemli başarılar kazanan ünlü isim Top Gear ve YouTube üzerinde Gymkhana videolarıyla milyonları ekrana bağlamıştı.

Ken Block, 12 milyon dolarlık elektrikli Audi ile drift yapıyor! 2 ay önce eklendi

Son dönemde çalışmalarını motor sporları tutkunlarına doğru çeviren Ken Block, Hoonigan Industries firmasının kurucu ortağıydı. Ayrıca elektrikli spor otomobiller konusunda da çalışmaları vardı. Daha önce de ciddi kazalar atlatan Ken Block dün gece yaşanan bir snowmobile kazasında hayatını kaybetti. Ailesi olayı doğrularken detay paylaşılmadı. Ken Block’tan geriye hayranlarını heyecanlandıran videoları kaldı.

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