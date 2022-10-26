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    Anlık Bildirim

    Ken Block, bu kez elektrikli Audi ile drift yapıyor, sonuç ise şaşırtıcı

    Eski ralli pilotu ve popüler drift ustası Ken Block’un konuğu bu sefer Audi S1 Hoonitron oluyor. Türünün tek örneği olan Audi ile Block’un yaptıkları görmeye değer.
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    Ken Block, 12 milyon dolarlık elektrikli Audi ile drift yapıyor! Tam Boyutta Gör
    Eski ralli pilotu Ken Block, günümüzde yaptığı şovlarla tanınıyor diyebiliriz. Modifiye edilmiş araçlarla yaptığı şovlarda izleyenlerin ağzını açık bırakan Block’un hedefinde ise bu sefer tamamen elektrikli Audi S1 Hoonitron bulunuyor.

    Audi S1 Hoonitron, Block'un yeni Electrikhana videosu için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş durumda. Audi Sport Quattro S1'e dayanan ve ona benzerliğiyle dikkat çeken S1 Hoonitron’un maliyeti ise yaklaşık olarak 12 milyon dolar. Aracın performans ve spesifikasyon rakamları açıklanmadı ancak S1 Hoonitron’da Formula E motorlarının kullanıldığı belirtiliyor.

    Audi S1 Hoonitron şaşırtıcı şekilde başarılı

    Yayınlanan video alışılagelmiş Ken Block videosu gibi görünmüyor zira motor sesinden çok bir vızıltı ve lastik sesleri duyuluyor. Fakat, bu durum Audi S1 Hoonitron’un drift yapamadığı ya da gymkhana turunda başarılı olamayacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine yüksek tork ve ani hızlanma sayesinde kıvrımlı virajlarda ve akrobatik hareketler araç son derece tutarlı görünüyor. Hemen aşağıdaki videodan tüm enstantaneleri izleyebilirsiniz.

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