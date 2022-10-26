Ken Block, bu kez elektrikli Audi ile drift yapıyor, sonuç ise şaşırtıcı

Tam Boyutta Gör Eski ralli pilotu Ken Block, günümüzde yaptığı şovlarla tanınıyor diyebiliriz. Modifiye edilmiş araçlarla yaptığı şovlarda izleyenlerin ağzını açık bırakan Block’un hedefinde ise bu sefer tamamen elektrikli Audi S1 Hoonitron bulunuyor.

Audi S1 Hoonitron, Block'un yeni Electrikhana videosu için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş durumda. Audi Sport Quattro S1'e dayanan ve ona benzerliğiyle dikkat çeken S1 Hoonitron’un maliyeti ise yaklaşık olarak 12 milyon dolar. Aracın performans ve spesifikasyon rakamları açıklanmadı ancak S1 Hoonitron’da Formula E motorlarının kullanıldığı belirtiliyor.

Yeni Audi RS3 Performance Edition tanıtıldı: İşte özellikleri 1 hf. önce eklendi

Audi S1 Hoonitron şaşırtıcı şekilde başarılı

Yayınlanan video alışılagelmiş Ken Block videosu gibi görünmüyor zira motor sesinden çok bir vızıltı ve lastik sesleri duyuluyor. Fakat, bu durum Audi S1 Hoonitron’un drift yapamadığı ya da gymkhana turunda başarılı olamayacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine yüksek tork ve ani hızlanma sayesinde kıvrımlı virajlarda ve akrobatik hareketler araç son derece tutarlı görünüyor. Hemen aşağıdaki videodan tüm enstantaneleri izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Ken Block, 12 milyon dolarlık elektrikli Audi ile drift yapıyor!