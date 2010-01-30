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Kendisi de işlemci geliştiren Samsung, Galaxy 2 modelinde Qualcomm çözümü kullanabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kendisi de işlemci geliştiren Samsung, Galaxy 2 modelinde Qualcomm çözümü kullanabilir
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ARM tabanlı mobil işlemciler hazırlayan hatta geliştirdiği işlemciler iPhone'da da kullanılan Samsung, Google Nexus One'a rakip olacak yeni bir akıllı telefon hazırlıyor. Android 2.1 platformunun kullanılacağı Galaxy 2 isimli yeni modele 3.7-inç büyüklüğünde AMOLED ekran eşlik edecek. Yeni telefon için üzerinde durulan en önemli detay ise haberimizin başlığında da belirttiğimiz gibi kendisi de işlemci geliştirebilen Samsung'un bir başka çözümü kullanabileceği yönündeki iddialar. Zira gelen haberlere göre Samsung'un, her ikisi de HTC tarafından üretilen HD2 ve Nexus One modellerindeki gibi Qualcomm'un 1GHz işlemcili Snapdragon platformunu kullanabileceği söylenirken, bu konuda henüz firmadan yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Galaxy 2'nin resmi detayları için bir süre daha beklememiz gerekecek.


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DH Misafiri 9 yıl
merak ediyorum htc evo ne zaman satışa cıkacak sabırsızlıkla bekliyorum. htc hd2 yi alacaktım ama evo cıkınca onu beklemeye başladım. İp ucu verirseniz sevinirim
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DH Misafiri 9 yıl
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talh4wk 9 yıl
tasarımı güzel olmuş,teşekkürler
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Fetih 9 yıl
Samsung hoparlör işinide ön planı alsa....
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sotoxs 9 yıl
ortaklık veya satınalma gelecekte alternatiftir belki
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tmp5121 9 yıl
Samsungun o kadar çok telefonu varki saysam aklınız şaşa .ama gel gör ki yazılım destek Türkiye için sıfır.
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Tolgá 9 yıl
samsungun qualcomm kullanması ilginç
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