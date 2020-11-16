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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kendisi küçük, etkisi ve faydası büyük: EBK-M44 envantere girmeye hazır

    Türk savunma sanayi, Türk askerinin sahadaki ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) yerli imkânlarla EBK-M44 El Bombası Kutusu üretti.
    2 sa.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    2

    Kendisi küçük, etkisi ve faydası büyük: EBK-M44 envantere girmeye hazır
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    Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) %100 yerli, her türlü çevre koşuluna uygun EBK-M44 El Bombası Kutusunu geliştirdi. 2 saniye içinde, silahı bırakmadan, tek elle el bombasını kullanma imkânı veren ekipman çift emniyet sistemli.

    EBK-M44, pimi çekilmiş olsa bile el bombasını geri koyma ve taşıma imkânıyla operasyonun güvenli şekilde sürmesini sağlıyor.

    Kendisi küçük, etkisi ve faydası çok büyük olan EBK-M44, girdiği tüm zorlu testleri başarıyla tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmeye hazır hale geldi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir EBK-M44 El Bombası Kutusunu, meskûn mahal ve özel saha operasyonları için; sağlam, hafif ve işlevsel olduğunu belirtti.

    Kendisi küçük, etkisi ve faydası büyük: EBK-M44 envantere girmeye hazır
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    https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1327892656412880896?s=20 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    14 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SPeaky 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her ne kadar bir sürü testten geçse de, pimi çekilmiş bir el bombasını geri koymak büyük bir stres bana göre, şahsen ben her an ölebilirim diye koyardım. Allah askerlerimizi korusun.
    Her ne kadar bir sürü testten geçse de, pimi çekilmiş bir el bombasını geri koymak büyük bir stres bana göre, şahsen ben her an ölebilirim diye koyardım. Allah ...
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynen kim koyar bilmiyorum geri.
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    SPeaky 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her ne kadar bir sürü testten geçse de, pimi çekilmiş bir el bombasını geri koymak büyük bir stres bana göre, şahsen ben her an ölebilirim diye koyardım. Allah askerlerimizi korusun.
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