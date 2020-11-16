Kendisi küçük, etkisi ve faydası büyük: EBK-M44 envantere girmeye hazır

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Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) %100 yerli, her türlü çevre koşuluna uygun EBK-M44 El Bombası Kutusunu geliştirdi. 2 saniye içinde, silahı bırakmadan, tek elle el bombasını kullanma imkânı veren ekipman çift emniyet sistemli.

EBK-M44, pimi çekilmiş olsa bile el bombasını geri koyma ve taşıma imkânıyla operasyonun güvenli şekilde sürmesini sağlıyor.

Kendisi küçük, etkisi ve faydası çok büyük olan EBK-M44, girdiği tüm zorlu testleri başarıyla tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmeye hazır hale geldi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir EBK-M44 El Bombası Kutusunu, meskûn mahal ve özel saha operasyonları için; sağlam, hafif ve işlevsel olduğunu belirtti.

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https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1327892656412880896?s=20

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