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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN'dan 38 milyon dolarlık yeni ihracat

    Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kuruluşlarından Askeri Elektronik Sanayi A.Ş. (ASELSAN) yeni bir ihracat gerçekleştirdi. Firmanın yeni uluslararası müşterisinin adı açıklanmadı.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    ASELSAN'dan 38 milyon dolarlık yeni ihracat
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    Firma, adı açıklanmayan uluslararası bir müşteri ile yaklaşık 38 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu yıl COVID-19 virüs salgınına rağmen ihracat rekoru kıran ASELSAN, yeni bir satış anlaşmasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı. ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında imzalanan sözleşme elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatını kapsıyor.

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    Yapılan açıklamada, “ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili, toplam bedeli 38 milyon 822 bin 74 dolar tutarında 3 adet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında yapılacak.” denildi.

    ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün geçtiğimiz aylarda “Geçen yıl 330 milyon dolarlık ihracat yapan ASELSAN, bu yıl şu ana kadar 327 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki günler içinde 90 milyon dolarlık tahsilat ile birlikte toplam ihracat 417 milyon dolara ulaşması bekleniyor” açıklamasını yapmıştı.



    https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/889144 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    5 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 6 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aselsan büyük bir savunma sanayi ve sürekli ihracat rekorları kırıyor ve sürekli silah ve ekipman satışı yapıyor ama bana mı garip geliyor, hisseleri neden yerlerde sürünüyor? 2017 Yılında Aselsan hisse senetleri 33,71 imiş, şimdi 18,31!! Yani bu şirkete yatırım yapan 5 senede yüzde 50 para kaybediyor!!! Bu şekilde nasıl yatırımcı çekip de savunma sanayi ayakta kalacak merak ettim?

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    ti7800 (Eddie Morra) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ukranya'da olabilir.
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    hollowman_ (N. b.) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aselsan'ın kg başı ihracatı 1.500 TL civarında. Ülkedeki tarım ürünlerinin kg başı ihracat rakamı 1-2 TL civarında. Burada bazı süper zekalar "ülke ticareti tarıma yatırımla kalkınacak, bu savunma sanayii işlerinin bize faydası yok" falan yazıyorlardı sırf iktidara olan garezlerinden.
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    gun (Gün Oksay) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Azerbeycan’dır kesin bu ara onun ihtiyacı çok oluyor.
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    CleanCoders (Fatih ) 42 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    mümkündür ama ben farklı düşünüyorum. Azerbaycan olsa gizli tutulmazdı, aksine Türkiye ile işbirliğini dosta düşmana göstermek isterlerdi diye düşünüyorum.
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