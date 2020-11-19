ASELSAN'dan 38 milyon dolarlık yeni ihracat

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Firma, adı açıklanmayan uluslararası bir müşteri ile yaklaşık 38 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu yıl COVID-19 virüs salgınına rağmen ihracat rekoru kıran ASELSAN, yeni bir satış anlaşmasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı. ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında imzalanan sözleşme elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatını kapsıyor.

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Yapılan açıklamada, “ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili, toplam bedeli 38 milyon 822 bin 74 dolar tutarında 3 adet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında yapılacak.” denildi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün geçtiğimiz aylarda “Geçen yıl 330 milyon dolarlık ihracat yapan ASELSAN, bu yıl şu ana kadar 327 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki günler içinde 90 milyon dolarlık tahsilat ile birlikte toplam ihracat 417 milyon dolara ulaşması bekleniyor” açıklamasını yapmıştı.

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/889144

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