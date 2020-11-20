Altay ana muharebe tankı motoru için Güney Kore ile görüşülüyor

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Defense News haber sitesinde yer alan habere göre Türk Kara Kuvvetlerinin yeni nesil ana muharebe tankı ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında geliştirilen Altay ana muharebe tankına Güney Kore menşeli bir motor entegre edilmesi için çalışılıyor.

Ayrıca Bkz. "Altay Tankı 24 aydan kısa süre içinde ordunun kullanımına sunulacak"

Kaynak, görüştükleri bir Türk savunma sektörü yetkilisinin (BMC'de çalışıyor) gecikmelerle dolu tank programında seri üretime geçmek için Güney Kore ile görüşüldüğünü (Hyundai Rotem firması), motor/şanzıman ve zırh konusundaki ithalat sıkıntısını Güney Kore ile aşmayı hedeflediklerini söylediğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi, K2 Black Panther tankı için yeni bir motor geliştirdiklerini açıklamıştı. K2, Altay tankına ilham veren ve teknik destek sağlayan tank. O dönemde de motor ithalatı gündeme gelmişti. Ağustos 2020'de Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi, K2 Black Panther tankı için yeni bir motor geliştirdiklerini açıklamıştı. İdare Başkanı Wang Jung-hong, K2 Black Panther için 1500 beygir gücündeki motorun yerli olarak geliştirildiğini ve yakında tanıtılacağını söylemişti.

https://www.defensenews.com/industry/2020/11/19/turkey-in-talks-with-south-korea-to-salvage-altay-tank-program/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=Socialflow+DFN

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