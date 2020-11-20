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    Altay ana muharebe tankı motoru için Güney Kore ile görüşülüyor

    Türk Kara Kuvvetlerinin yeni nesil ana muharebe tankı ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen Altay ana muharebe tankına Güney Kore menşeli bir motor entegre edilmesi hedefleniyor.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Altay ana muharebe tankı motoru için Güney Kore ile görüşülüyor
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    Defense News haber sitesinde yer alan habere göre Türk Kara Kuvvetlerinin yeni nesil ana muharebe tankı ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında geliştirilen Altay ana muharebe tankına Güney Kore menşeli bir motor entegre edilmesi için çalışılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Altay Tankı 24 aydan kısa süre içinde ordunun kullanımına sunulacak"

    Kaynak, görüştükleri bir Türk savunma sektörü yetkilisinin (BMC'de çalışıyor) gecikmelerle dolu tank programında seri üretime geçmek için Güney Kore ile görüşüldüğünü (Hyundai Rotem firması), motor/şanzıman ve zırh konusundaki ithalat sıkıntısını Güney Kore ile aşmayı hedeflediklerini söylediğini belirtti.

    Geçtiğimiz aylarda Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi, K2 Black Panther tankı için yeni bir motor geliştirdiklerini açıklamıştı. K2, Altay tankına ilham veren ve teknik destek sağlayan tank. O dönemde de motor ithalatı gündeme gelmişti. Ağustos 2020'de Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi, K2 Black Panther tankı için yeni bir motor geliştirdiklerini açıklamıştı. İdare Başkanı Wang Jung-hong, K2 Black Panther için 1500 beygir gücündeki motorun yerli olarak geliştirildiğini ve yakında tanıtılacağını söylemişti.



    https://www.defensenews.com/industry/2020/11/19/turkey-in-talks-with-south-korea-to-salvage-altay-tank-program/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=Socialflow+DFN Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    3 saat önce
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    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Steelo (Fatih Koyuncu) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu tankın orjinali zaten Korenin K2 tankları zaten. Ordan teknoloji transferi yapmıştık herşeyini. Motoru da alıyorsak zaten direk ithal etsek daha iyiydi.
    Adını tank üretiyoruz koyucaz diye 100 katı zarar etmenin anlamı yoktu.
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    palamutix 14 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tank olayının gerçekten içine ettiler
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    Katalikitci (Katalikitci ) 27 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Habere inanmadım içinde 18 ay ifadesi geçmiyor. Altayla ilgili bir haber olsaydı içinde mutlaka yazardı.



    Edit: Kaynakta yazıyormuş :D
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    ressi1 (Resul ) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tank çıkamadan eskidi arkadaş. Yeni motor yeni sorunlar demek bakalım kaç yıl daha sürüncemede kalacak(tabi anlaşılırsa).
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    silveraction (Yavuz Y.) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Koc grubu bu tankın uzerine kendi tankini gelistirdi ama Bmc daha fabrika bile kuramadi. Utanilacak bir durum,hesabi kim verecek?
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    Yanfo (Yavuz ) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) silveraction
    kılışdar ve inönü muhtemelen!
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    Source (Barış ) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu güzel tankı artık seri üretimde görmek istiyor gözler
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    FederalAlmanya 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Motor ve şanzımanı anlarımda zırhı biz nasıl yapamıyoruz
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    6s 23 dk. ( Mesaj Silindi ) FederalAlmanya
    Malzeme bilimi ve metalurji ciddi birikim gerektiren dallar. Modern tankların zırhları da sadece dökümden olmadığı için, motorla beraber bunu da anlaman gerekiyor. Dışarıdan bakıp, düz boru dediğimiz namlusunu bile istenilen kalitede üretemiyoruz, gerçi pek çok ordu Alman yapımı top ve namluları tercih ediyor.
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