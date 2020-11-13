ASELSAN'ın yeni silah sistemi Karakulak Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi

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Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Törenine katılmak üzere ASELSAN’ın Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan yerleşkesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesise girişinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile birlikte şeref defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yerleşke içinde düzenlenen ve basına kapalı olarak gerçekleşen gezide yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da hazır bulundu.

Erdoğan törende bazı açıklamalarda da bulundu ve yeni ürünleri duyurdu.

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Kıbrıs Barış Harekatının ardından kurulan ASELSAN'ın, bugün gelinen noktada bir dünya şirketi olarak, çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, bunlar arasında, haberleşme, radar, elektronik harp, elektro-optik, güvenlik, silah ve füze savunma sistemleri, insansız otonom araçlar, platformlar, mühimmatlar, yeni nesil yapay zeka sistemleri, enerji, ulaştırma ve sağlık teknolojilerine kadar birçok başlık bulunduğunu söyledi.

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"Küresel ölçekte birçok ilki başarmış patentli ürünler çıkararak ülkemizin ve mühendislerimizin gücünü ispatlayan ASELSAN, yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor." diyen Erdoğan, ASELSAN'da sorumluluk alarak, verdiği sözleri yerine getirdiği için Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'e teşekkür etti.

Gelinen noktada ASELSAN'ın, alt yüklenicileri ve paydaşlarıyla beraber envanterdeki ürünlerin seri üretimlerine devam ederken, güvenlik güçlerine yeni sistemler kazandırmayı da sürdürdüğüne değinen Erdoğan, ayrıca elindeki teknolojileri çoklu kullanıma açarak enerji, sağlık, ulaştırma gibi alanlarda da çözümler ürettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, bu yeni sistemlerden birisinin teslimini de gerçekleştiriyoruz. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." diye konuştu.

Erdoğan daha sonra "ASELSAN tarafından geliştirilen ve bugün itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine giren bu sistemi hep birlikte tanıyalım" dedi ve sisteme ilişkin video gösterildi.

Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sisteminin yenilerini de bugün TSK'ye teslim edeceklerini dile getiren Erdoğan, "KORKUT, alçak irtifa hava savunmasını, uçak ve helikopterlerin yanı sıra, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi hedeflere karşı da en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Bu sistemde kullandığımız Atom ismi verilen 35 milimetre parçacıklı mühimmat ile ülkemiz, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe, milli olarak sahip hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-tum-zorluklari-ve-ambargolari-kendi-gucuyle-asabilen-bir-ulke-haline-geldi/2041658

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