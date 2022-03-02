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    Kevlar'dan daha iyi performans sunan ultra hafif zırh malzemesi geliştirildi

    Araştırmacılar, Kevlar ve çeliğe göre ultra hafif olmasıyla beraber yüksek performans sunan ve gelecekteki zırh teknolojilerinin temelini oluşturması beklenen bir malzeme geliştirdiler. 
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    Kevlar'dan daha iyi performans sunan zırh malzemesi geliştirildi
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    Giyilebilir zırhların geliştirilmesinde aşılması gereken en büyük etmenlerden birisi ağırlık olarak gösteriliyor. Bir grup araştırmacı, Kevlar ve çeliğe göre daha iyi performans sunan ve "nanofiber mat" olarak tanımladıkları yeni bir tür ultra hafif zırh malzemesi geliştirdiklerini duyurdular.

    Zırhlar için yeni bir malzeme

    Wisconsin-Madison Üniversitesi'ndeki mühendisler, çok duvarlı karbon nanotüpleri Kevlar nanofiberlerle karıştırarak yüksek hızlı mermi darbelerine karşı korumada mevcut ürünlerden daha iyi koruma sağlayan bir ürün geliştirdiler.

    Araştırmacılar mevcut ürünü daha iyi hale getirmek için birçok yöntemi denediklerini ve sonunda Kevlar nanofiberleri sentezlerek ve fiberler arasında hidrojen bağları oluşturan karbon nanotüp matlarına çok az miktarda dahil etti. Bu hidrojen bağları, nanofiberler arasındaki etkileşimleri değiştirdi ve Kevlar nanofiberleri ve karbon nanotüplerin doğru karışımıyla birlikte, genel malzemenin performansında yüksek artış sağlandı.

    Araştırmacılar, geliştirdikleri malzeme örneklerine mikromermiler atmak için lazerlerin kullanıldığı bir sistemle darbe testleri yaptılar.

    Araştırmayı yöneten Ramathasan Thevamaran: "Hidrojen bağı dinamik bir bağdır, yani sürekli olarak kırılabilir ve yeniden şekillenebilir. Bu dinamik süreç boyunca yüksek miktarda enerjiyi dağıtmasına izin verir. Ayrıca hidrojen bağları, nanofiber matı güçlendiren ve sertleştiren bu etkileşime daha fazla sertlik sağlar. Kevlar nanofiberleri ekleyerek matlarımızdaki arayüzey etkileşimlerini değiştirdiğimizde, belirli süpersonik çarpma hızlarında enerji yayılım performansında yaklaşık %100 iyileşme elde edebildik." ifadelerinde bulundu.

    Darbe direnciyle beraber geliştirilen yeni malzemenin çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklarda kararlı yapıda olması yalnızca kurşun geçirmez giyilebilir zırhlarda değil her türlü yüksek performanslı ultra hafif zırhların temelini oluşturması bekleniyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 14 saat önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 15 saat önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 18 saat önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 21 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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