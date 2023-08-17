Yeni Kia EV5'in tasarımı Çin'de ortaya çıktı: İşte ilk bilgiler

Kia'nın EV5 isimli bir elektrikli kompakt SUV üzerinde çalıştığını biliyoruz. Hatta bu doğrultuda Mart ayında bir konsept tanıtılmıştı. Yeni Kia EV5'in üretim versiyonu Çin'de ortaya çıktı. Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, otomobilin hem fotoğraflarını hem de bazı bilgilerini paylaştı.

Yeni Kia EV5, grubun E-GMP platformu üzerine inşa edilecek. Genel gövde yapısı olarak EV9'un konsantre hali diyebileceğimiz otomobilin tasarımında büyük oranda konsepte sadık kalınmış. Sadece, kameraların geleneksel aynalara dönüşmesi, gizli kapı kollarının eklenmesi, biraz daha küçültülmiş jantlar ve elden geçirilen aydınlatmalar gibi ufak dokunuşlar söz konusu.

Konseptteki 21 inçlik jantların yerine 18 veya 19 inç jantlarla tercih edilebilecek olan Kia EV5, 4615 mm uzunluğa, 1874 mm genişliğe, 1714 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu neredeyse ülkemizde de satılan Kia EV6 kadar uzun ve geniş bir model yapıyor. Gövde yapısı nedeniyle EV6'dan daha yüksek olan EV5'in aks mesafesi de kardeşine göre biraz daha kısa kalıyor.

Tam Boyutta Gör Bakanlığın yayınladığı dosyada Kia EV5'in BYD'ye ait FinDreams firması tarafından üretilen bıçak tipi LFP (lityum demir fosfat) pillere sahip olacağı belirtiliyor. Bu pillerden oluşan batarya paketi, arka aksa entegre edilen, 160 kW (215 hp) ve 310 Nm tork üreten elektrik motoruna enerji sağlayacak. Muhtemelen EV5'in farklı güç ve pil seçenekleri de bulunacaktır ancak teknik bilgiler şimdilik bununla sınırlı.

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Öte yandan, yukarıdaki LFP bataryanın sadece Çin pazarı için geçerli olacağını belirtelim. Korean Car Blog, daha önce Kia EV5'in Çin dışındaki pazarlarda 82 kWsa'lik NMC (nikel manganez kobalt) batarya paketiyle 600 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağını yazmıştı.

Yeni Kia EV5, önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılacak ve Kasım ayında ön satış süreci başlayacak. Söz konusu model, Çin'de üretilip bazı pazarlara buradan ihraç edilecek. Bu da EV5'in ülkemize Çin'den gelmesi halinde ilave gümrük vergisine maruz kalacağını gösteriyor.

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Yeni Kia EV5'in tasarımı Çin'de ortaya çıktı: İşte ilk bilgiler