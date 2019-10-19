Kik Messenger, MediaLab sahipliğinde çalışmaya devam edecek

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Kik Interactive firması kripto para birimlerine odaklanarak mesajlaşma uygulamasını terk etse de uygulamanın yeni sahibi MediaLab, bugün bir blog gönderisiyle kullanıcıları sevindirdi. Gönderide uygulamanın Kik Interactive’den satın alındığı ve geliştirilmeye devam edileceği belirtiliyor.

Uygulamanın yeni sahibi, gönderisinde uygulamayı daha hızlı, daha hatasız ve spam botlardan arınmış hâle getireceğini söylüyor. Bunlara ulaşmak için şimdilik video sohbet anahtarını ve üçüncü parti botları devre dışı bırakan geliştirici, yakında bunların geri geleceğini de ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Opioid doz aşımını tespit eden implant geliştirildi"

Eylül ayında Kik Messenger’dan vazgeçen ve çalışan kadrosunu küçülteceğini açıklayan Kik Interactive, SEC’ye karşı yürüttüğü Haziran’da açılan davada daha güçlü hâle gelmek istiyordu. SEC ile aradaki davanın açılma sebebi ise Kik’in 2017 yılında yaptığı token satışı ve bundan elde ettiği 100 milyon doların yasa dışı, kayıtsız olması.

https://www.kik.com/blog/kik-medialab-acquisition/