Kılıçdaroğlu’ndan dev proje: Büyükşehirlerde 1 gigabit, kentlerde 100 megabit internet!

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yeni bir videoda “Dijital Altyapı” olarak adlandırdığı projesinin detaylarını açıkladı. Proje kapsamında büyükşehirlerde 1 gigabit, kentlerde ise en az 100 megabit internet hızları vadediliyor.

Kılıçdaroğlu paylaşımında “Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var. Öyle uyduruk "buçuklu" falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye'nin her yerinde kuracağız.” ifadeleri yer alıyor. Kılıçdaroğlu, yapay zeka gibi güncel teknolojilerden geri kalmamak için Türkiye’nin sağlam bir internet altyapısına ihtiyaç duyduğunun altını çiziyor.

2 milyon kilometre fiber internet

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin fiber altyapısı geçtiğimiz yıl yüzde 9,8 büyüyerek 517.3 bin kilometreye erişti. Ancak bu tek başına genel bir kapsama alanı için düşük bir değer olarak kalmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda fiber optik ağ uzunluğunun 2 milyon kilometreye çıkartılacağını ifade ediyor. Bu yatırımlar sonucunda ise büyükşehirlerde saniyede 1 gigabit, kentlerde ise saniyede en az 100 megabit indirme hızına ulaşılması hedefleniyor.

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35 milyar dolarlık yatırım

Tam Boyutta Gör Kılıçdaroğlu aynı zamanda Türkiye’nin elektronik haberleşme altyapısını geliştirmek için 5 yıl içerisinde 35 milyar dolar yatırım yapılacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, "Bu iletişim hızı sayesinde Türkiye'deki bir doktor Zürih'teki bir hastasını muayene, hatta robotik teknolojiyle ameliyat edebilecek. Bankacılık işlemlerinden ticarete kadar her şey saniyeler içinde gerçekleşecek.” dedi.

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