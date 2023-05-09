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    Kılıçdaroğlu’ndan dev proje: Büyükşehirlerde 1 gigabit, kentlerde 100 megabit internet!

    Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videosunda “Dijital Altyapı” projesinin detaylarını açıkladı. Proje, ülke geneli yüksek hızlı internet vadediyor.
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    Kılıçdaroğlu’ndan internet atılımı: Büyükşehirlere 1 gigabit hız! Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yeni bir videoda “Dijital Altyapı” olarak adlandırdığı projesinin detaylarını açıkladı. Proje kapsamında büyükşehirlerde 1 gigabit, kentlerde ise en az 100 megabit internet hızları vadediliyor.

    Kılıçdaroğlu paylaşımında “Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var. Öyle uyduruk "buçuklu" falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye'nin her yerinde kuracağız.” ifadeleri yer alıyor. Kılıçdaroğlu, yapay zeka gibi güncel teknolojilerden geri kalmamak için Türkiye’nin sağlam bir internet altyapısına ihtiyaç duyduğunun altını çiziyor.

    2 milyon kilometre fiber internet

    Kılıçdaroğlu’ndan internet atılımı: Büyükşehirlere 1 gigabit hız! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin fiber altyapısı geçtiğimiz yıl yüzde 9,8 büyüyerek 517.3 bin kilometreye erişti. Ancak bu tek başına genel bir kapsama alanı için düşük bir değer olarak kalmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda fiber optik ağ uzunluğunun 2 milyon kilometreye çıkartılacağını ifade ediyor. Bu yatırımlar sonucunda ise büyükşehirlerde saniyede 1 gigabit, kentlerde ise saniyede en az 100 megabit indirme hızına ulaşılması hedefleniyor.

    35 milyar dolarlık yatırım

    Kılıçdaroğlu’ndan internet atılımı: Büyükşehirlere 1 gigabit hız! Tam Boyutta Gör
    Kılıçdaroğlu aynı zamanda Türkiye’nin elektronik haberleşme altyapısını geliştirmek için 5 yıl içerisinde 35 milyar dolar yatırım yapılacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, "Bu iletişim hızı sayesinde Türkiye'deki bir doktor Zürih'teki bir hastasını muayene, hatta robotik teknolojiyle ameliyat edebilecek. Bankacılık işlemlerinden ticarete kadar her şey saniyeler içinde gerçekleşecek.” dedi.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

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    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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