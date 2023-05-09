Kılıçdaroğlu’ndan dev proje: Büyükşehirlerde 1 gigabit, kentlerde 100 megabit internet!

Kılıçdaroğlu paylaşımında “Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var. Öyle uyduruk "buçuklu" falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye'nin her yerinde kuracağız.” ifadeleri yer alıyor. Kılıçdaroğlu, yapay zeka gibi güncel teknolojilerden geri kalmamak için Türkiye’nin sağlam bir internet altyapısına ihtiyaç duyduğunun altını çiziyor.
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
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