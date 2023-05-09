Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yurtiçi Kargo, Türkiye'nin ilk kıtalar arası drone ile kargo teslimatını yaptı

    Yurtiçi Kargo, drone ile İstanbul Boğazı'ndan geçerek Türkiye'nin ilk drone ile kıtalararası kargo teslimatını yaptığını duyurdu.                                 
    2
    Yurtiçi Kargo, kıtalar arası drone ile kargo teslimatını yaptı Tam Boyutta Gör
    Yurtiçi Kargo drone ile teslimat çalışmalarını sürdürüyor. Yurtiçi Kargo, bu defa İstanbul Boğazı’ndan geçerek Türkiye’nin ilk kıtalararası drone ile kargo teslimatını yaptı.

    Geçen ay Ankara’da drone ile ilk uçuşunu gerçekleştiren Yurtiçi Kargo, bu defa İstanbul’da Çubuklu’dan Emirgan’a drone ile kargo taşıdı. DeliveryOne isimli firma tarafından geliştirilen yerli dronelar kullanılıyor. Drone, akıllı kargo dolaplarıyla entegre şekilde çalışıyor. Taşınacak kargo, dolabın en üstünde yer alan İHA pistine yükseltiliyor. Drone tarafından teslimat dolabının pistine taşınıyor ve dolapta saklanıyor. Sistem tamamen otonom şekilde çalışıyor.

    Yurtiçi Kargo Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, “Artık kargo dronemiz gerekli izinler sonrasında hizmet verebilir noktaya geldi. Şimdi de çok yakında insansız kara araçlarımızı hatta robot muhaberatlarımızı görmeye başlayacağınızı iddia diyoruz. Çok yakında bu teknolojiyi kargo sektörüne kazandıracağız.” dedi. Ayrıca insansız kara araçlarıyla taşımacılık için çalışmalar yapıldığını da ifade etti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

    Dourado Luxury Cars <a href="https://douradocars.com/inventory/"> nice post </a> Dourado Luxury cars is a car dealer located in Dubai, UAE, and it offers its services worldwide. They have a large inventory of over 300 cars, including luxury, sports, and rare cars from leading brands like Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Land Rover, Range Rover, Mercedes, Porsche, Cadillac, Maserati, Rolls Royce, Maybach, Bentley, and many more. They are known for offering the best deals on their new and used cars. www.douradocars.com +971547065447

    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    stableRevulation +78 E_Y_B_H_P_T +77 Technical.assistance +50 treyturop +45 Erellach +43 rakanishu +39 V4LKyR +35 Sleeper +34 Kerim5100 +34 ahmetkaraci +33
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    29 Kişi Okuyor (4 Üye, 25 Misafir) 8 Masaüstü 21 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    727 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yurtiçi kargo, drone ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri kargo Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,9b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tbs nedir 24 yaşında üniversiteye başlamak cımbızla kaş almak çoğaltırmı geçmişi bozuk bir kızla evlenmek ford focus ghia yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız