Yurtiçi Kargo, Türkiye'nin ilk kıtalar arası drone ile kargo teslimatını yaptı

Geçen ay Ankara’da drone ile ilk uçuşunu gerçekleştiren Yurtiçi Kargo, bu defa İstanbul’da Çubuklu’dan Emirgan’a drone ile kargo taşıdı. DeliveryOne isimli firma tarafından geliştirilen yerli dronelar kullanılıyor. Drone, akıllı kargo dolaplarıyla entegre şekilde çalışıyor. Taşınacak kargo, dolabın en üstünde yer alan İHA pistine yükseltiliyor. Drone tarafından teslimat dolabının pistine taşınıyor ve dolapta saklanıyor. Sistem tamamen otonom şekilde çalışıyor.
Yurtiçi Kargo Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, “Artık kargo dronemiz gerekli izinler sonrasında hizmet verebilir noktaya geldi. Şimdi de çok yakında insansız kara araçlarımızı hatta robot muhaberatlarımızı görmeye başlayacağınızı iddia diyoruz. Çok yakında bu teknolojiyi kargo sektörüne kazandıracağız.” dedi. Ayrıca insansız kara araçlarıyla taşımacılık için çalışmalar yapıldığını da ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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