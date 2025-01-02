iOS cihazları Android'e göre kimlik avı tehdidine daha çok maruz kalıyor

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Tam Boyutta Gör Boston merkezli bulut güvenlik firması Lookout tarafından yapılan son araştırmada, iOS cihazlarının Android cihazlara göre daha yüksek kimlik avı ve web tehditleri riskine maruz kaldığı ortaya kondu. 2024'ün üçüncü çeyreğindeki verileri analiz eden araştırma, mobil güvenlik tehditleriyle ilgili önemli eğilimleri ve endişe verici istatistikleri ortaya çıkardı.

Kötü amaçlı uygulamaların sayısı %32 arttı

Lookout'un Threat Lab araştırmacıları, kurumsal odaklı kimlik bilgisi hırsızlığı ve kimlik avı girişimlerinde bir önceki çeyreğe göre %17'lik bir artış olduğunu belirtti. Ek olarak, kötü amaçlı uygulamaların sayısında %32'lik artış olduğu belirlendi.

Dikkat çeken bulgulardan biri, iOS cihazlarının kimlik avı ve web içeriği tehditlerine daha fazla maruz kalmasıydı. Özellikle, kurumsal iOS cihazlarının %19'u 2024'ün ilk üç çeyreğinde en az bir mobil kimlik avı saldırısıyla karşılaştı. Android cihazlarda ise bu rakam %10,9 olarak belirlendi.

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Siber suçluların artan oranda mobil cihazları hedef almasından ötürü, Lookout mobil platformlardaki hassas verileri korumak için daha fazla dikkat ve sağlam güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Ayrıca, Lookout'un Threat Lab ekibi yakın zamanda Çin ve Rusya merkezli gelişmiş kalıcı tehdit (APT) gruplarıyla bağlantılı iki kritik mobil casus yazılım ailesini ortaya çıkardı. Bu keşifler, mobil cihazları hedef alan siber tehditlerin karmaşıklığını ve kalıcılığını gözler önüne seriyor.

Lookout'un 220 milyondan fazla cihazı, 360 milyon uygulamayı ve milyarlarca web öğesini kapsayan kapsamlı yapay zeka destekli veri seti, küresel eğilimlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu veri seti, çeşitli sektörlerdeki güvenlik ekiplerine mobil tehditlere karşı verileri korumalarına yardımcı olmak için değerli bilgiler sunuyor. Ayrıca mobil güvenlik açıklarının önemli riskler oluşturduğu alanlara da dikkat çekiyor.

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iOS cihazları Android'e göre kimlik avına daha çok maruz kalıyor