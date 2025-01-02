Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS cihazları Android'e göre kimlik avı tehdidine daha çok maruz kalıyor

    Boston merkezli bulut güvenlik firması Lookout tarafından yapılan son araştırmada, iOS cihazlarının Android cihazlara göre daha yüksek kimlik avı ve web tehditleri riskine maruz kaldığı ortaya kondu.
    iOS cihazları Android'e göre kimlik avına daha çok maruz kalıyor Tam Boyutta Gör
    Boston merkezli bulut güvenlik firması Lookout tarafından yapılan son araştırmada, iOS cihazlarının Android cihazlara göre daha yüksek kimlik avı ve web tehditleri riskine maruz kaldığı ortaya kondu. 2024'ün üçüncü çeyreğindeki verileri analiz eden araştırma, mobil güvenlik tehditleriyle ilgili önemli eğilimleri ve endişe verici istatistikleri ortaya çıkardı.

    Kötü amaçlı uygulamaların sayısı %32 arttı

    Lookout'un Threat Lab araştırmacıları, kurumsal odaklı kimlik bilgisi hırsızlığı ve kimlik avı girişimlerinde bir önceki çeyreğe göre %17'lik bir artış olduğunu belirtti. Ek olarak, kötü amaçlı uygulamaların sayısında %32'lik artış olduğu belirlendi.

    Dikkat çeken bulgulardan biri, iOS cihazlarının kimlik avı ve web içeriği tehditlerine daha fazla maruz kalmasıydı. Özellikle, kurumsal iOS cihazlarının %19'u 2024'ün ilk üç çeyreğinde en az bir mobil kimlik avı saldırısıyla karşılaştı. Android cihazlarda ise bu rakam %10,9 olarak belirlendi.

    Siber suçluların artan oranda mobil cihazları hedef almasından ötürü, Lookout mobil platformlardaki hassas verileri korumak için daha fazla dikkat ve sağlam güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

    Ayrıca, Lookout'un Threat Lab ekibi yakın zamanda Çin ve Rusya merkezli gelişmiş kalıcı tehdit (APT) gruplarıyla bağlantılı iki kritik mobil casus yazılım ailesini ortaya çıkardı. Bu keşifler, mobil cihazları hedef alan siber tehditlerin karmaşıklığını ve kalıcılığını gözler önüne seriyor.

    Lookout'un 220 milyondan fazla cihazı, 360 milyon uygulamayı ve milyarlarca web öğesini kapsayan kapsamlı yapay zeka destekli veri seti, küresel eğilimlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu veri seti, çeşitli sektörlerdeki güvenlik ekiplerine mobil tehditlere karşı verileri korumalarına yardımcı olmak için değerli bilgiler sunuyor.  Ayrıca mobil güvenlik açıklarının önemli riskler oluşturduğu alanlara da dikkat çekiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba hoparlör pat pat ses secretle.com instagram emrühavale ne demek saçı jilete vurmanın zararları bozuk ceviz zehirler mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Fe
    Samsung Galaxy S24 Fe
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15S-FQ2043NTT
    HP 15S-FQ2043NTT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız