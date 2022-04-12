Twitter'a Edit Özelliği, Rainbow Six Mobile ve Haftalık Oyun/Uygulama Önerisi|UygulamaHaber

Ekran kartı fiyatları düşüyor mu? 4 gün önce eklendi

UygulamaHaber serimiz ile birlikte haftanın öne çıkan mobil uygulama ve mobil oyun haberlerini konuşuyoruz. Ayrıca programımızın sonunda sizler için bir adet mobil oyun, bir adet de mobil uygulama tavsiye ediyoruz. Sizlerin de eğer ihtiyacı olduğu bir uygulama veya istediği bir oyun varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu sayede önümüzdeki hafta sizlerin istekleri doğrultusunda öneriler yapabiliriz.

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