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    Twitter'a Edit Özelliği, Rainbow Six Mobile ve Haftalık Oyun/Uygulama Önerisi|UygulamaHaber

    UygulamaHaber isimli yeni programımızda haftalık olarak son mobil uygulama ve oyun haberlerini değerlendirip sizlere birer adet mobil oyun ve mobil uygulama tavsiye edeceğiz.
    Oy Ver

    UygulamaHaber serimiz ile birlikte haftanın öne çıkan mobil uygulama ve mobil oyun haberlerini konuşuyoruz. Ayrıca programımızın sonunda sizler için bir adet mobil oyun, bir adet de mobil uygulama tavsiye ediyoruz. Sizlerin de eğer ihtiyacı olduğu bir uygulama veya istediği bir oyun varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu sayede önümüzdeki hafta sizlerin istekleri doğrultusunda öneriler yapabiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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