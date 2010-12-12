Kingston, DataTraveler Mini Fun G2 serisi USB belleklerini duyurdu

Dünyanın en büyük bellek ve depolama çözümleri üreticisi Kingston, USB bellek ailesini yeni modellerle zenginleştirmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklamayla daha çok küçük yaştaki kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünen DataTraveler Mini Fun G2 serisi USB belleklerini duyurdu. 46.80 x 19 x 8 mm boyutlarında olan silikon yapılı yeni bellekler, USB 2.0 ara birimini kullanıyor ve çift renkli dikkat çekici görünümleriyle daha çok ilkokul öğrencilerinin kullandığı silgileri andırıyorlar.

Depolama kapasitesi olarak 2GB, 4GB ve 8GB'lık modellerimn sunulduğu DataTraveler Mini Fun G2 serisi yeni USB bellekler, beş yıllık garanti ile sunulurken, fiyatlar kapasitesine göre 5.43 Avro ile 10.43 Avro arasında değişiklik gösteriyor.