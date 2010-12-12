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Kingston, DataTraveler Mini Fun G2 serisi USB belleklerini duyurdu

8 yıl
9,1b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, DataTraveler Mini Fun G2 serisi USB belleklerini duyurdu
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Dünyanın en büyük bellek ve depolama çözümleri üreticisi Kingston, USB bellek ailesini yeni modellerle zenginleştirmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklamayla daha çok küçük yaştaki kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünen DataTraveler Mini Fun G2 serisi USB belleklerini duyurdu. 46.80 x 19 x 8 mm boyutlarında olan silikon yapılı yeni bellekler, USB 2.0 ara birimini kullanıyor ve çift renkli dikkat çekici görünümleriyle daha çok ilkokul öğrencilerinin kullandığı silgileri andırıyorlar.

Depolama kapasitesi olarak 2GB, 4GB ve 8GB'lık modellerimn sunulduğu DataTraveler Mini Fun G2 serisi yeni USB bellekler, beş yıllık garanti ile sunulurken, fiyatlar kapasitesine göre 5.43 Avro ile 10.43 Avro arasında değişiklik gösteriyor.

Kingston, DataTraveler Mini Fun G2 serisi USB belleklerini duyurdu
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Kingston, DataTraveler Mini Fun G2 serisi USB belleklerini duyurdu
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OverClocK1ng 8 yıl
2Gb olan ne güzelmiş. Kaybetme şansı da az. Ben buradayım diyor..
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acbold 8 yıl
ne üstteki hoşuma gitti,alınabilir bi ürün olmuş, fiyatda aşırıya kaçmamış =))
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MrPerFormance 8 yıl
Silgi gibi. Fakat güzel görünüyorlar.
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ASiL35 8 yıl
kapasiteyi 8gb ile sınırlandırmaları kötü olmuş.
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canpinar 8 yıl
Silgi gibi çok hoş :)
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Furkán 8 yıl
2 ve 8 gb kapasiteli olanların renkleri çok hoşuma gitti. Dış kısmında silikon yerine sert bir malzeme kullanılsaydı kesinlikle alırdım..
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