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Kingston SSDNow V+ 180 serisi 1.8-inç boyutundaki SSD'lerini Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston SSDNow V+ 180 serisi 1.8-inç boyutundaki SSD'lerini Avrupa'da satışa sunuyor
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, SSDNow V+ 180 serisi altında hazırladığı 1.8-inç boyutundaki SSD modellerini Avrupa'da satışa sunuyor. Hem son tüketici elektroniği hem de kurumsal uygulamalarda kullanılmak üzere hazırlanan NAND flash tabanlı yeni sürücüler, modeline göre 230MB/saniyeye kadar okuma ve 180MB/saniyeye kadar yazma hızı sunabiliyorlar. Yüksek performans için 128MB büyüklüğünde tampon bellekle donatılan sürücler, SATA-II ara birimini kullanıyor ve TRIM desteği ile geliyorlar.

MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD sürücülerin hata öncesi kullanım süreleri ise 1 milyon saat olarak açıklandı. Kingston'ın üç yıllık garanti ile sunacağı  SSDNow V+ 180 serisi yeni sürücülerin kapasitesine göre 64GB için 180 Avro, 128GB için 312 Avro ve 256GB için 737 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla listelere girmesi bekleniyor.

Kingston SSDNow V+ 180 serisi 1.8-inç boyutundaki SSD'lerini Avrupa'da satışa sunuyor
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DH Misafiri 8 yıl
Yaygınlaşıp alınabilir fiyatlara inmesi en az 2 yılı bulur.
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draconist 9 yıl
Piyasa doymadan bu fiyatlar düşmez kimse kendini kandırmasın, yani piyasa doyması nedir, genel kullanıcının çoğunluğunda bir ssd olacak.
Aynı şey bluray playerlar için de geçerli. İstediği kadar rekabet olsun, talep yüksek olduğu sürece fiyatlarda yüksek olur.
Bu şekilde ssd satışlarında beklediklerini bulamayan bazı firmalar kend adına indirimlere gidecek, belli başlı modeller satılacak.
Aradan zaman geçtikden sonra üretim maliyetleri düşecek genel anlamda bir fiyat düşüşü yaşanacak, o zamana kadar kimse rahat rahat ssd alamaz. En az 3 yıl diyorum, genel için.
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ozthewiz 9 yıl
hey millet ya o kadar yazmissiniz keske yayginlassa ucuzlasa vs.. de gecen aylarda OWC Mercury Extreme Pro serisi SSD lerin tanitimi yapilmisti donanimhaberde 90 dolara 40Gb Sandforce chipli 280Mb okuma/yazma... SSD almayi dusunenler kacirmasin derim 2 aydir cok memnunum...
Gerci 109 dolara cikmis ama..
eshop.macsales.com/...
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grimser 9 yıl
galiba 5 yıl kadar bir süre sonra kullanımı satın alması usb bellek gibi olağan hale gelicek.
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fatihcanery 9 yıl
ya arkadaş şunun boyutunu 1,8 inç yapacağına fiyattan güzellik yapsana,arkadaşların yorumuna katılıyorum .son yıllarda hdd yerinde sayıyor.tek geliştiği yer gb artırmak o da benim gibi arsivle uğraşmayanları ilgilendirmiyor.elimde 50 gb sdd olsun daha ne isterim ki,sistemi ona kurar hdd ile de arsiv işlerini yürütürüm.çok pahalı hala çok pahalı sddler,bir yıl önce yarı yarıya düşer demiştim ama yanılmışım.bu gidişle de zor düşer fiyatları
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venom88 9 yıl
Hala neden sata 2 ile piyasaya sürüyolar anlamış değilim sata 3 dururken.
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hllakdogan 9 yıl
Şimdilik çok pahalı.
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Naneli Larry 9 yıl
Rekabet sayesinde yavaş yavaş inecek fiyatlar..
Hadi bakalım hayırlısı...
1 milyon saat az birşey değil...
Ayrıca 3 yıllık garantiye kimse cesaret edemezdi zaten...
Kingston 4ever...
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CrySystem 9 yıl
180m/b s

yaygınlaşsa artık...
yıllardır hdd de bir gelişme yoktu. ssd bitirsin bu hasreti
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CeFurkan 9 yıl

CrySystem

180m/b s

yaygınlaşsa artık...
yıllardır hdd de bir gelişme yoktu. ssd bitirsin bu hasreti


aynen bende bekliyorum

şu anda Türkiyedeki en alınabilir SSD bu


vatanbilgisayar.com/...
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