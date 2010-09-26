Kingston SSDNow V+ 180 serisi 1.8-inç boyutundaki SSD'lerini Avrupa'da satışa sunuyor

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, SSDNow V+ 180 serisi altında hazırladığı 1.8-inç boyutundaki SSD modellerini Avrupa'da satışa sunuyor. Hem son tüketici elektroniği hem de kurumsal uygulamalarda kullanılmak üzere hazırlanan NAND flash tabanlı yeni sürücüler, modeline göre 230MB/saniyeye kadar okuma ve 180MB/saniyeye kadar yazma hızı sunabiliyorlar. Yüksek performans için 128MB büyüklüğünde tampon bellekle donatılan sürücler, SATA-II ara birimini kullanıyor ve TRIM desteği ile geliyorlar.
MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD sürücülerin hata öncesi kullanım süreleri ise 1 milyon saat olarak açıklandı. Kingston'ın üç yıllık garanti ile sunacağı SSDNow V+ 180 serisi yeni sürücülerin kapasitesine göre 64GB için 180 Avro, 128GB için 312 Avro ve 256GB için 737 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla listelere girmesi bekleniyor.
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Aynı şey bluray playerlar için de geçerli. İstediği kadar rekabet olsun, talep yüksek olduğu sürece fiyatlarda yüksek olur.
Bu şekilde ssd satışlarında beklediklerini bulamayan bazı firmalar kend adına indirimlere gidecek, belli başlı modeller satılacak.
Aradan zaman geçtikden sonra üretim maliyetleri düşecek genel anlamda bir fiyat düşüşü yaşanacak, o zamana kadar kimse rahat rahat ssd alamaz. En az 3 yıl diyorum, genel için.
Gerci 109 dolara cikmis ama..
eshop.macsales.com/...
Hadi bakalım hayırlısı...
1 milyon saat az birşey değil...
Ayrıca 3 yıllık garantiye kimse cesaret edemezdi zaten...
Kingston 4ever...
yaygınlaşsa artık...
yıllardır hdd de bir gelişme yoktu. ssd bitirsin bu hasreti
aynen bende bekliyorum
şu anda Türkiyedeki en alınabilir SSD bu
vatanbilgisayar.com/...