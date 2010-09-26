Kingston SSDNow V+ 180 serisi 1.8-inç boyutundaki SSD'lerini Avrupa'da satışa sunuyor

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, SSDNow V+ 180 serisi altında hazırladığı 1.8-inç boyutundaki SSD modellerini Avrupa'da satışa sunuyor. Hem son tüketici elektroniği hem de kurumsal uygulamalarda kullanılmak üzere hazırlanan NAND flash tabanlı yeni sürücüler, modeline göre 230MB/saniyeye kadar okuma ve 180MB/saniyeye kadar yazma hızı sunabiliyorlar. Yüksek performans için 128MB büyüklüğünde tampon bellekle donatılan sürücler, SATA-II ara birimini kullanıyor ve TRIM desteği ile geliyorlar.

MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD sürücülerin hata öncesi kullanım süreleri ise 1 milyon saat olarak açıklandı. Kingston'ın üç yıllık garanti ile sunacağı SSDNow V+ 180 serisi yeni sürücülerin kapasitesine göre 64GB için 180 Avro, 128GB için 312 Avro ve 256GB için 737 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla listelere girmesi bekleniyor.