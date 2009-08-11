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Kingston SSDNow V+ serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston SSDNow V+ serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu
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Bellek üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan Kingston, SSDNow V+ serisi yeni katı hâl sürücülerini (SSD) kullanıma sunuyor. Firmanın 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüleri 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılan yeni SSD'lerin 1 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip oldukları açıklandı.

Açıklanan performans değerlerine göre, yeni SSD modellerinde her üç model için de okuma hızı 220MB/sn olarak açıklanırken yazma hızları modeline göre sırasıyla 140MB/sn, 170MB/sn ve 180MB/sn (64GB/128GB/256GB için) olarak açıklandı. Üç yıllık garanti ile satışa suunlacağı belirtilen Kingston SSDNow V+ serisi yeni katı hâl sürücülerinden 64GB'lık model 190$'lık fiyatla kullanıma satışa sunulmuş duurmda.

Kingston SSDNow V+ serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
haydi görim kapışın :D
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Kénan 10 yıl
Daha da ucuzlaması gerek. SSDleri tek geçicem
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deepestlove 10 yıl
aslında 64gb liği windows diski için yeterli
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cihangir151 10 yıl
kıngston un bu olaya el atması super oldu çünki genelde girdiği piyasada rekabetle birlikte indirim getiriyor hep. +10000
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orqun_0693 10 yıl
bütün firmalar ssd yarışında yakıda ssd ler ucuzlamaya baslar bizde alırız bir tane xD
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alperen_69 10 yıl
devlerin ssd olayına girmesi iyi oluyor ,artık ringe devlerin çıkması gerekiyor
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