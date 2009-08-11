Kingston SSDNow V+ serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

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Bellek üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan Kingston, SSDNow V+ serisi yeni katı hâl sürücülerini (SSD) kullanıma sunuyor. Firmanın 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüleri 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılan yeni SSD'lerin 1 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip oldukları açıklandı.

Açıklanan performans değerlerine göre, yeni SSD modellerinde her üç model için de okuma hızı 220MB/sn olarak açıklanırken yazma hızları modeline göre sırasıyla 140MB/sn, 170MB/sn ve 180MB/sn (64GB/128GB/256GB için) olarak açıklandı. Üç yıllık garanti ile satışa suunlacağı belirtilen Kingston SSDNow V+ serisi yeni katı hâl sürücülerinden 64GB'lık model 190$'lık fiyatla kullanıma satışa sunulmuş duurmda.

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