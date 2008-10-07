Kingston'dan özel bellek kiti; HyperX Black Limited Edition

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Geçtiğimiz günlerde Intel tarafından üretilen SSD'leri satacağı gündeme gelen Kingoston, özel bir bellek kiti hazırladı. HyperX Black Limited Edition olarak isimlendirilen ve limitli sayıda üretileceği belirtilen yeni bellek kiti şu an için sadece Newegg üzerinden satılmakta.

2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşan DDR2 kiti, 1066MHz'de çalışıyor ve 2.0v geriliminde CL7-7-7-20 zamanlamalarıyla geliyor. Kingston'ın satılmakta olan diğer bellek kitlerinden farklı olarak Siyah renkli ısı dağıtıcılara sahip olan KHX8500AD2K2/4G kod adlı yeni bellek kitinin önerilen satış fiyatı ise 123$.