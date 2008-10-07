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Kingston'dan özel bellek kiti; HyperX Black Limited Edition

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston'dan özel bellek kiti; HyperX Black Limited Edition
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Geçtiğimiz günlerde Intel tarafından üretilen SSD'leri satacağı gündeme gelen Kingoston, özel bir bellek kiti hazırladı. HyperX Black Limited Edition olarak isimlendirilen ve limitli sayıda üretileceği belirtilen yeni bellek kiti şu an için sadece Newegg üzerinden satılmakta.

2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşan DDR2 kiti, 1066MHz'de çalışıyor ve 2.0v geriliminde CL7-7-7-20 zamanlamalarıyla geliyor. Kingston'ın satılmakta olan diğer bellek kitlerinden farklı olarak Siyah renkli ısı dağıtıcılara sahip olan KHX8500AD2K2/4G kod adlı yeni bellek kitinin önerilen satış fiyatı ise 123$.


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maniac 11 yıl
Abi bu ne yaw, bu fiyat düşüşleri yaşanırken bu aleti 70$ a satsalar kimse almaz. Hem performans belleği yaptığını iddia et, hem de git 7-7-7-20 zamanlama yap. Bunun yerine gider normal 800 ü alır 6-6-6-16 da 1000 mhz calıstırırım daha iyi.
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Confusion 11 yıl
gigatek.com.tr/...

yukarda verdiğim linkteki ramleri kullanıyorum 60usd + ya almıştım

2.2v 5-5-5-15 1066mhz ve rengi daha güzel


ben bu karakaplı ramlerden hiçbirşey anlamadım:::::::::::::::::: 4GB olması bu kadar sorun mu?
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oem 11 yıl
Normal HyperX'ler 5-5-5-15 ile çalışırken bu saçma şeyi neden çıkarmışlar ki?Hem DDR2 hem CAS7 hem de 1066Mhz
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p@l@ 11 yıl
bu extrem ramlerin performansa katkısı ne kadar oluyor ki..50$a normal kingstonlar var iken.sadece o.c için mi bunlar.??
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