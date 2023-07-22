Sıcaklık rekorları kırılıyor: Haziran aşırı, Temmuz ise tarihin en sıcak ayı oldu!

- Üst üste sıcaklık rekorları kırılıyor
- Okyanus sıcaklıkları alarm veriyor
- Meteoroloji uyarmaya devam ediyor
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Üst üste sıcaklık rekorları kırılıyor
NOAA tarafından paylaşılanlara göre haziran ayı 1850 yılından bu yana yaşanan en sıcak haziran ayı olduğunu duyurdu. Ancak bunlar sadece başlangıç ve Temmuz tüm gerçekleri altüst edecek gibi görünüyor. Bu sadece rekor düzeyde sıcak bir iki gün, eşi benzeri görülmemiş sıcak hava dalgaları ya da anormal derecede ısınan okyanus suları değil: Tüm göstergeler, temmuz ayının Dünya'da kayıtlara geçen ve muhtemelen 100.000 yıldan daha uzun bir süredir yaşanan en sıcak ay olacağı yönünde.
Temmuz ayında Arizona'dan Roma'ya ve Çin'e kadar rekor sıcaklıklar gözlemlendi. Kanada'da eşi benzeri görülmemiş bir orman yangını sezonu devam ediyor. Daha sıcak havanın daha fazla nem tutmasından kaynaklanan seller Kuzey Hindistan ve Güney Kore'yi harap etti. Resmi kayıtlar için henüz çok erken olsa da, tüm ön veriler bu ayın dünya için bir dönüm noktası olduğuna işaret ediyor.
İklim bilimci Zeke Hausfather, “Temmuz ayının ilk yarısındaki aşırı küresel sıcaklıklar göz önüne alındığında, temmuz ayının hem en sıcak temmuz ayı hem de küresel sıcaklık kayıtlarının 1800'lerin ortalarında başlamasından bu yana mutlak anlamda en sıcak ay olarak rekor kıracağı neredeyse kesin" dedi.
Uzmanlar iklim değişikliğinin de etkisiyle doğal olarak oluşan ısı kubbelerinin daha uzun süreli olarak hayatta kaldıklarını belirtiyor. Bazı meteorologlar ve iklim bilimciler, ısınan Kuzey Kutbu'nun jet akımının yavaşlamasına neden olduğuna, yani hava sistemlerinin bir yerde daha uzun süre kalmasına yol açtığını belirtiyor.
Okyanus sıcaklıkları alarm veriyor
NOAA'nın İklim Tahmin Merkezi'nde meteorolog olan Matt Rosencrans, Atlantik'te, özellikle de Afrika kıyılarında deniz yüzeyi sıcaklıklarının geçtiğimiz ay boyunca "normalin çok üzerinde" olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Hem Pasifik hem de Atlantik Okyanusu havzalarının aynı anda bu kadar anormal derecede sıcak olması oldukça ilginç bir dinamik."
Meteoroloji uyarmaya devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, hafta başında tüm yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurmuştu. Meteoroloji, 24 Temmuz’a kadar sıcaklıkların aşırı olacağını bildiriyor.
Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (oC);
- Ankara : 31-35
- İstanbul : 31-35
- İzmir : 38-40
- Edirne : 37-41
- Çanakkale : 35-40
- Muğla : 39-41
- Adana : 35-39
- Antalya : 39-45
- Kayseri : 31-35
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teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)