Sıcaklık rekorları kırılıyor: Haziran aşırı, Temmuz ise tarihin en sıcak ayı oldu!

Tam Boyutta Gör ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) yaptığı aylık iklim güncellemesinde, geçtiğimiz ayın küresel sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1850 yılından bu yana gezegenin en sıcak haziran ayı olduğunu söyledi. Ancak temmuz ayı verilerine göre gezegen tarihinin sıcaklık rekorları teker teker kırılıyor.

Üst üste sıcaklık rekorları kırılıyor

NOAA tarafından paylaşılanlara göre haziran ayı 1850 yılından bu yana yaşanan en sıcak haziran ayı olduğunu duyurdu. Ancak bunlar sadece başlangıç ve Temmuz tüm gerçekleri altüst edecek gibi görünüyor. Bu sadece rekor düzeyde sıcak bir iki gün, eşi benzeri görülmemiş sıcak hava dalgaları ya da anormal derecede ısınan okyanus suları değil: Tüm göstergeler, temmuz ayının Dünya'da kayıtlara geçen ve muhtemelen 100.000 yıldan daha uzun bir süredir yaşanan en sıcak ay olacağı yönünde.

Tam Boyutta Gör İklim bilimciler, bu ayın her gününün ortalama küresel yıllık sıcaklıklar açısından rekor kırdığını ve temmuz ayında şimdiden 17 günün, 40 yılı aşkın süredir yapılan küresel gözlemlerde diğerlerinden daha sıcak geçtiğini söyledi.

Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbinini devreye soktu 23 sa. önce eklendi

Temmuz ayında Arizona'dan Roma'ya ve Çin'e kadar rekor sıcaklıklar gözlemlendi. Kanada'da eşi benzeri görülmemiş bir orman yangını sezonu devam ediyor. Daha sıcak havanın daha fazla nem tutmasından kaynaklanan seller Kuzey Hindistan ve Güney Kore'yi harap etti. Resmi kayıtlar için henüz çok erken olsa da, tüm ön veriler bu ayın dünya için bir dönüm noktası olduğuna işaret ediyor.

İklim bilimci Zeke Hausfather, “Temmuz ayının ilk yarısındaki aşırı küresel sıcaklıklar göz önüne alındığında, temmuz ayının hem en sıcak temmuz ayı hem de küresel sıcaklık kayıtlarının 1800'lerin ortalarında başlamasından bu yana mutlak anlamda en sıcak ay olarak rekor kıracağı neredeyse kesin" dedi.

Uzmanlar iklim değişikliğinin de etkisiyle doğal olarak oluşan ısı kubbelerinin daha uzun süreli olarak hayatta kaldıklarını belirtiyor. Bazı meteorologlar ve iklim bilimciler, ısınan Kuzey Kutbu'nun jet akımının yavaşlamasına neden olduğuna, yani hava sistemlerinin bir yerde daha uzun süre kalmasına yol açtığını belirtiyor.

Okyanus sıcaklıkları alarm veriyor

Tam Boyutta Gör Atlantik Okyanusu ve Pasifik'in bazı bölgeleri, hem Pasifik'teki doğal El Nino iklim modeli hem de insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle şu anda anormal derecede sıcak. NOAA bilim insanları geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada, gezegenin yaklaşık yüzde 40'ının bir "deniz sıcak dalgası" yaşadığını belirterek, mercan resiflerinin ağarma ve ölme riski altında olduğu uyarısında bulundu. Mercanlar okyanus yaşamının en hayati damarlarından birisidir.

NOAA'nın İklim Tahmin Merkezi'nde meteorolog olan Matt Rosencrans, Atlantik'te, özellikle de Afrika kıyılarında deniz yüzeyi sıcaklıklarının geçtiğimiz ay boyunca "normalin çok üzerinde" olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Hem Pasifik hem de Atlantik Okyanusu havzalarının aynı anda bu kadar anormal derecede sıcak olması oldukça ilginç bir dinamik."

Meteoroloji uyarmaya devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, hafta başında tüm yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurmuştu. Meteoroloji, 24 Temmuz’a kadar sıcaklıkların aşırı olacağını bildiriyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (oC);

Ankara : 31-35

İstanbul : 31-35

İzmir : 38-40

Edirne : 37-41

Çanakkale : 35-40

Muğla : 39-41

Adana : 35-39

Antalya : 39-45

Kayseri : 31-35

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Haziran aşırı, Temmuz ise tarihin en sıcak ayı oldu!