Klipsch'in ödüllü tasarımı LightSpeaker, LED lamba ve hoparlör sistemini aynı anda sunuyor

Klipsch firması CES 2010'da tanıtılan ürünlerin arasında en ilginç ürünlerden birinin yapımcısı olarak dikkatleri üzerine çekti. LightSpeaker adını verdiklerini ürünleri ile tavana asılan lambaları hoparlörler ile birleştirdiler.

Bu yıl düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarında tasarım ve icat ödülüne layık görülen Klipsch firmasının geliştirdiği LightSpeaker ses sistemi, tüketicilere kablosuz olarak ses sistemi oluşturma imkanı sağlıyor. LightSpeaker adı verilen üründe kullanılan lambaların LED olduğu belirtilirken bu sayede tüketicilere günlük aydınlatma masrafları konusunda %80'e varan taasarruf vaad ediliyor ayrıca LED lambaların 40.000 saatlik ömürleri olduğu ifade ediliyor.

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Klipsch LightSpeaker ses sisteminin özelliklerin şu şekilde sıralanabilir

20-watt yüksek performanslı hoparlörler

2.4 Ghz kablosuz alıcı

Uzaktan kumanda

Standart paket içeriğinde 2 adet lamba-hoparlör olacağı belirtilen bu ürünün toplamda 8 lamba-hoparlör desteği olduğu belirtiliyor. İki lamba-hoparlörlü seçeneğin, kablosuz alıcı, uzaktan kumanda, gibi gerekli parçalarla birlikte 599$ fiyat etiketikle, 1 lamba-hoparlörlü paketin ise 250$ olacağı belirtiliyor. CES 2010'da ödül kazanan LightSpeaker ses sisteminin önümüzdeki ay piyasada olması bekleniyor.

Kaynak:

Cnet