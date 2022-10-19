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    Türk yazılımcıların geliştirdiği dijital kimlik ve doğrulama hizmetleri Avrupa pazarına açılıyor

    Türkiye’nin ilk dijital dönüşüm ajansı olarak kurulan DDTECH'in dijital kimlik doğrulama şirketi KnowYourX'in geliştirdiği teknolojiler, Huawei Connect 2022  Fuarı'nda Avrupalı müşterilere tanıtıldı.
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    KnowYourX, Paris'te yerli teknolojilerini tanıttı Tam Boyutta Gör

    DDTECH bünyesinde dijital kimlik doğrulama teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteren KnowYourX, Avrupa pazarına açılıyor. KnowYourX tarafından geliştirdiği dijital kimlik ve doğrulama servisleri, Paris’te düzenlenen Huawei Connect 2022 Fuarı’nda Avrupalı müşterilere tanıtıldı. Türk yazılımcıların geliştirdiği teknolojiler, potansiyel müşterilerle beğenisine sunuldu. İş birliği görüşmeleri yapıldı.

    KnowYourX, altyapılarını Huawei Cloud sunucularına entegre ederek bulut üzerinden hizmet sunacak. İlk etapta Huawei Cloud’un Türkiye’deki sunucularına ardından diğer ülkelerdeki veri merkezlerine entegre edilecek. KnowYourX, 2023 itibarıyla Huawei Cloud üzerinden yurt dışındaki müşterilere doğrulama çözümleri sunacak.

    KnowYourX Genel Müdürü Onur Kartal, Türkiye’de dijital kimlik doğrulama pazarına öncülük eden bir firma olarak, uluslararası standartlarda ürün ve hizmetler geliştirdiklerini kaydetti. Huawei’nin Paris etkinliğiyle bu ürünleri küresel arenada tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Kartal, “Bu fuar Avrupa pazarındaki potansiyel müşterilerimizle aramızda köprü görevi görüyor. Avrupa’da Huawei’nin bulut altyapısı üzerinde servis veren tüm yazılım şirketleri ve bu hizmetleri talep eden potansiyel müşteriler bu etkinlikte bir araya gelecek. Fuarda ayrıca kamu kuruluşları ve STK’lar da yer alacak” dedi.

    Huawei Connect 2022 Fuarı, 17-18 Ekim tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlendi. Bu yılki etkinlik “Unleash Digital” temasıyla gerçekleşşti. Dijitalleşme ve yeşil teknolojilerin rol oynayacağı bir kıta geleceği ele alındı. Fuardaki konferansların tekrarlarına Huawei Connect web sayfasından ulaşabilirsiniz. Etkinlikte KnowYourX'in kimlik doğrulama çözümleriyle daha güvenli, verimli süreçler sağlayarak karbonsuzlaşma ve daha yeşil bir Avrupa idealine nasıl katkı sağlayabileceği anlatıldı.

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