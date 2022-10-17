Çin'den Huawei Mate 50 serisine özel ulusal ödül!

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri tarafından kendisine uygulanan ambargolara rağmen akıllı telefon piyasasında tutunmaya çalışan Çin menşeli marka bir müjde ile daha yoluna devam ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga ile donatılan Huawei Mate 50 serisinin ulusal bir ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Huawei Mate 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Yapılan ilgili duyuruda Çin Ulusal Müzesi için çalışan bir yetkili özellikle Mate 50 Pro isimli modelin dünya için ne kadar önemli olduğunu göstermenin amaçlandığını söyledi. Peki bu akıllı telefona kimler eşlik ediyor?

Huawei Mate 50 serisi Çin Ulusal Müzesinde

Adı belirtilmeyen yetkili, Mate 50 Pro'nun Beidou-3 sayesinde kısa mesafeli mesajlaşma hizmeti için uydu iletişiminden yararlanan ilk akıllı telefon olduğunu belirtti. Bu unvan aşağıdaki görselde Çince metin eşliğinde hazırlanan bir tabelada mevcut.

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Beidou-3 ile donatılan uydu iletişim hizmeti acil durumlarda (bir yerde sıkışma, doğal afet) coğrafi konumunuzu belirtebilmenize ve kişisel bilgilerinizi ilgili servislere gönderebilmenizi sağlıyor.

Çin Ulusal Müzesi için hazırlanan özel alanda sergilenen Mate 50 Pro'ya diğer Mate 50 serisinin üyeleri ile Huawei 4G cihazları eşlik ediyor. Çin, Huawei Mate 50 serisinin akıllı telefon pazarına hükmetmeye devam edeceğine inanıyor.

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Huawei Mate 50 serisi Çin Ulusal Müzesi ile ödüllendirildi