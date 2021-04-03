Koklear implanttan yararlanılarak beyin dalgaları ölçüldü

Sağırlık tedavisinde koklear implant olarak adlandırılan implantlar kullanılmasına rağmen da bu durum kullanış açısından her zaman kolay olmuyor ve söz konusu cihazların kişilere göre ayarlanması gerekiyor. Şimdi ise bilim insanları kullanıcıların beyin dalgalarından yararlanabilecek implant geliştirdi.

Koklear implantlarda bir çeşit dış mikrofon bulunuyor ve bu mikrofon yardımıyla çeşitli sesler duysal sinire iletiliyor bunun sonucunda da beyin söz konusu iletileri daha rahat bir biçimde işliyor ancak bu implantların da kalibre edilmesi gerekiyor.

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Beyin dalgaları

Söz konusu kalibrasyon işlemi çocuklarda ve demans ( bunama ) hastalarında oldukça zor olmakla birlikte Belçika’da bulunan KU Leuven University kurumu araştırmacıları geçen sene söz konusu koklear implantı kullanan kişilerin beyin dalgalarını kaydetti.

Yapılan çalışmalarda koklear implantlardan yararlanıldı ve koklear implantların sensörlerleri kullanılarak deneklerde sese tepki olarak gelişen beyin dalgaları kaydedildi. Bilim insanları günümüzde rutinde beyin dalgalarının ölçülmesinde kullanılan EEG ölçümlerinden daha iyi sonuçlar elde edebildiklerini öne sürüyor.

Ayrıca Bkz. "Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti"

Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse gelecekte koklear implantların kalibrasyonları çok daha rahat bir biçimde yapılabilir ve hatta kendi başına kalibrasyon sağlayan ‘’akıllı’’ koklear implantlar geliştirilebilir.

Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.

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