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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koklear implanttan yararlanılarak beyin dalgaları ölçüldü

    KU Leuven University kurumu araştırmacıları geçen sene söz konusu koklear implantı kullanan kişilerin beyin dalgalarını kaydetti. Yeni araştırma ''akıllı'' implantlara zemin hazırlayabilir.
    03 Nisan 2021, 17:00 (1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Koklear implanttan yararlanılarak beyin dalgaları ölçüldü

    Sağırlık tedavisinde koklear implant olarak adlandırılan implantlar kullanılmasına rağmen da bu durum kullanış açısından her zaman kolay olmuyor ve söz konusu cihazların kişilere göre ayarlanması gerekiyor. Şimdi ise bilim insanları kullanıcıların beyin dalgalarından yararlanabilecek implant geliştirdi.

    Koklear implantlarda bir çeşit dış mikrofon bulunuyor ve bu mikrofon yardımıyla çeşitli sesler duysal sinire iletiliyor bunun sonucunda da beyin söz konusu iletileri daha rahat bir biçimde işliyor ancak bu implantların da kalibre edilmesi gerekiyor.

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    Beyin dalgaları

    Koklear implanttan yararlanılarak beyin dalgaları ölçüldü

    Söz konusu kalibrasyon işlemi çocuklarda ve demans ( bunama ) hastalarında oldukça zor olmakla birlikte Belçika’da bulunan KU Leuven University kurumu araştırmacıları geçen sene söz konusu koklear implantı kullanan kişilerin beyin dalgalarını kaydetti.

    Yapılan çalışmalarda koklear implantlardan yararlanıldı ve koklear implantların sensörlerleri kullanılarak deneklerde sese tepki olarak gelişen beyin dalgaları kaydedildi. Bilim insanları günümüzde rutinde beyin dalgalarının ölçülmesinde kullanılan EEG ölçümlerinden daha iyi sonuçlar elde edebildiklerini öne sürüyor.

    Ayrıca Bkz. "Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti"

    Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse gelecekte koklear implantların kalibrasyonları çok daha rahat bir biçimde yapılabilir ve hatta kendi başına kalibrasyon sağlayan ‘’akıllı’’ koklear implantlar geliştirilebilir.

    Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2021/experimental-hearing-implant-succeeds-in-registering-brain-waves https://www.nature.com/articles/s41598-021-84829-y
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşitme engelliyim kulaklık kullanıyorum bunu görünce çok mutlu oldum umarım böyle gelişmeye devam eder. :)
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