Kolay para transferi FAST'in limiti 1000 TL'ye yükseltildi

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Neredeyse tüm bankalarda kullanıma sunulan FAST para transferi sisteminde limit yükseltildi. Daha önce 150 TL olan limit bugün 1000 TL’ye yükseltildi. 1000 TL’ye kadar para transferlerinizi FAST ile yapabileceksiniz. Bu limit ilerleyen aylarda yeniden yükseltilecek.

FAST sistemi sayesinde bankalararası 7/24 para transferi yapabilirsiniz. FAST sayesinde EFT saatini beklemeye gerek kalmıyor.

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FAST’ın bir başka avantajı da Kolay Adres özelliği. Bu özellik sayesinde uzun IBAN numaralarıyla uğraşma derdi ortadan kalkıyor. Para göndereceğiniz kişinin telefon numarası, e-posta adresi veya TC numarasını girerek para gönderebilirsiniz. Bu şekilde para gönderebilmek için karşı tarafın Kolay Adres Tanımlama işlemini yapmış olması gerekiyor.

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FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi), 8 Ocak’ta genel kullanıma açıldı. Bugüne kadar FAST ile 9 milyon adet ödeme işlemi gerçekleştirildi. 5,3 milyon kişi Kolay Adresleme Sistemine bilgilerini ekledi.

Yılın ikinci çeyreğinde FAST ile kişiden kişiye karekod ile ödeme işlemi yapılabilecek. Aralık 2021’de iş yerleri karekod ile ödeme alabilecek. 2022 içerisinde ödeme isteme özelliği eklenecek.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-06

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