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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kolay para transferi FAST'in limiti 1000 TL'ye yükseltildi

    TCMB tarafından kullanıma sunulan FAST para transferi özelliğinin limiti 1000 TL'ye yükseltildi. FAST sayesinde bankalar arası 7/24 para transferi yapılabiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Kolay para transferi FAST'in limiti 1000 TL'ye yükseltildi
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    Neredeyse tüm bankalarda kullanıma sunulan FAST para transferi sisteminde limit yükseltildi. Daha önce 150 TL olan limit bugün 1000 TL’ye yükseltildi. 1000 TL’ye kadar para transferlerinizi FAST ile yapabileceksiniz. Bu limit ilerleyen aylarda yeniden yükseltilecek.

    FAST sistemi sayesinde bankalararası 7/24 para transferi yapabilirsiniz. FAST sayesinde EFT saatini beklemeye gerek kalmıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı

    FAST’ın bir başka avantajı da Kolay Adres özelliği. Bu özellik sayesinde uzun IBAN numaralarıyla uğraşma derdi ortadan kalkıyor. Para göndereceğiniz kişinin telefon numarası, e-posta adresi veya TC numarasını girerek para gönderebilirsiniz. Bu şekilde para gönderebilmek için karşı tarafın Kolay Adres Tanımlama işlemini yapmış olması gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'ye 3,5 milyon doz daha koronavirüs aşısı geldi"

    FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi), 8 Ocak’ta genel kullanıma açıldı. Bugüne kadar FAST ile 9 milyon adet ödeme işlemi gerçekleştirildi. 5,3 milyon kişi Kolay Adresleme Sistemine bilgilerini ekledi.

    Yılın ikinci çeyreğinde FAST ile kişiden kişiye karekod ile ödeme işlemi yapılabilecek. Aralık 2021’de iş yerleri karekod ile ödeme alabilecek. 2022 içerisinde ödeme isteme özelliği eklenecek.



    https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-06 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    51 dakika önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    1 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    23 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    güzel gelişme
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    cactus_61 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi birşeye benzedi, ilk çıktığında 50₺ - 100₺ gönderilebiliyordu. Bunlar güzel hareketler, devamını bekliyoruz.
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    zaomss (Furkan Bulat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bankacılık dünyasında uzun zamandır beklediğim ve aşırı beğendiğim bir olay. Bir de limit tamamen kalksa tam olacak. Ama hızlı bir şekilde kaldırıyorlar süper bir olay. Geçen gün az daha mesai saatleri dışında bir bankamdan diğerine para aktaramadığım için indirimdeki ürünü kaçıracaktım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    HA-DH 1 sa. ( Mesaj Silindi ) zaomss
    keşke avrupa ve amerika'da olduğu gibi bir de ücretsiz olsa..
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Süper haber. Dünyanım çoğu ülkesinde bile yok bu olay.
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    HA-DH 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    dünya senin için Türkiye sanırım
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    MrHamilton 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah için şu Paypal'ı geri getirin ülkeye
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    labtek38 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçen gün denemiştim hızına inanamadım. Mesai dışında farklı banka olmasına rağmen 5 saniyede alıcı bankanın uygulamasından bildirim geldi hesaba para yattı diye.
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