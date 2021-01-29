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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'ye 3,5 milyon doz daha koronavirüs aşısı geldi

    Türkiye'nin Çin'den satın aldığı aşıların sevkiyatı devam ediyor. İkinci parti sevkiyatın son dozları da Türkiye'ye geldi.
    31 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'ye 3,5 milyon doz daha koronavirüs aşısı geldi
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    Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği 50 milyon doz koronavirüs aşısının ikinci parti sevkiyatı tamamlandı. Çinli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac ismindeki aşıdan 3,5 milyon doz daha Türkiye’ye geldi. Bugüne kadar Türkiye’ye toplam 13 milyon doz aşı getirildi.

    İkinci parti sevkiyatın ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı bu Pazartesi günü gelmişti. Bugünkü 3,5 milyon doz aşı ile ikinci parti sevkiyat tamamlandı. TİTCK, gelen aşıları en az 14 gün boyunca inceleyecek. Sonra vatandaşa uygulanacak. Üçüncü parti sevkiyat için firmanın yeni dozları hazırlamasını ve Çin’den izin alınmasını bekleyeceğiz.

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    Türkiye’de 75 yaş ve üstü kişilere koronavirüs aşısı yapılıyor. Şu ana kadar 1 milyon 770 bin kişiye birinci doz aşılar uygulandı. Birinci doz aşıyı olduktan 28 gün sonra ikinci doz uygulanacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/turkiyeye-getirilen-inaktif-asilarin-toplami-13-milyon-doza-ulasti/2126784 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    19 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C CleanCoders (Fatih ) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    CHP’li Özgür Özel in alkışlanacak ifadesi

    “Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
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    C CleanCoders (Fatih ) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı olsun.
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