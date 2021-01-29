Türkiye'ye 3,5 milyon doz daha koronavirüs aşısı geldi

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Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği 50 milyon doz koronavirüs aşısının ikinci parti sevkiyatı tamamlandı. Çinli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac ismindeki aşıdan 3,5 milyon doz daha Türkiye’ye geldi. Bugüne kadar Türkiye’ye toplam 13 milyon doz aşı getirildi.

İkinci parti sevkiyatın ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı bu Pazartesi günü gelmişti. Bugünkü 3,5 milyon doz aşı ile ikinci parti sevkiyat tamamlandı. TİTCK, gelen aşıları en az 14 gün boyunca inceleyecek. Sonra vatandaşa uygulanacak. Üçüncü parti sevkiyat için firmanın yeni dozları hazırlamasını ve Çin’den izin alınmasını bekleyeceğiz.

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Türkiye’de 75 yaş ve üstü kişilere koronavirüs aşısı yapılıyor. Şu ana kadar 1 milyon 770 bin kişiye birinci doz aşılar uygulandı. Birinci doz aşıyı olduktan 28 gün sonra ikinci doz uygulanacak.

https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/turkiyeye-getirilen-inaktif-asilarin-toplami-13-milyon-doza-ulasti/2126784

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