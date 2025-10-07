Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde günün öne çıkan fırsatları

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime üyelerine özel indirim kampanyası Prime Alışveriş Festivali 13 Ekim’e kadar devam edecek. Prime Alışveriş Festivali’nin öne çıkan fırsatları neler?

Fiyat düşerse aradaki fark hediye

Prime Alışveriş Festivali boyunca satıcısı Amazon.com.tr olan ve “Fırsat", "Prime Fırsatı" veya "Prime erken erişim ile” etiketli bir ürün satın alırsanız ve bu ürünün fiyatı 13 Ekim’e kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse Amazon aradaki farkı hesabınıza hediye kartı olarak iade edecek. Bu sayede “Acaba fiyatlar daha düşer mi?” gibi tereddütler yaşamadan alışveriş yapabilirsiniz.

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde indirime giren laptoplar 18 sa. önce eklendi

Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

Günün Öne Çıkan İndirimleri

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

