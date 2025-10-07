Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde günün öne çıkan fırsatları

Fiyat düşerse aradaki fark hediye
Prime Alışveriş Festivali boyunca satıcısı Amazon.com.tr olan ve “Fırsat", "Prime Fırsatı" veya "Prime erken erişim ile” etiketli bir ürün satın alırsanız ve bu ürünün fiyatı 13 Ekim’e kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse Amazon aradaki farkı hesabınıza hediye kartı olarak iade edecek. Bu sayede “Acaba fiyatlar daha düşer mi?” gibi tereddütler yaşamadan alışveriş yapabilirsiniz.
Günün Öne Çıkan İndirimleri
- Apple M3 çipli 11 inç iPad Air 128 GB: 24.999 TL
- Apple iPhone 16 Plus (512 GB): 78.984 TL
- Philips Ambilight TV 50PUS8500/62 4K UHD QLED TV: 24.999 TL
- Samsung 55" inç Crystal UHD U8000F 4K Smart TV (2025): 27.450 TL
- HUAWEI WATCH GT 6 Pro Titanyum Akıllı Saat: 18.499 TL
- Juo 10000mAh 22.5W Dijital Led Ekranlı Powerbank: 430 TL
- Logitech M330 Sessiz Kablosuz Mouse: 585 TL
- QCY HT10 Ailybuds Pro Plus Adaptif Anc Hi-res Ldac TWS Kulaklık: 1.116 TL
- Redragon K617 Türkçe Q Mekanik Klavye: 1.340 TL
- Razer DeathAdder V3 Pro Kablosuz Gaming Mouse: 4.252 TL
- HP Victus Gaming Notebook, Core i5-14500HX, 32 GB RAM, 31 TB SSD, RTX 4060: 44.999 TL
- PS5 Slim Digital 1 TB SSD Oyun Konsolu: 23.599 TL
- PS5 Slim Digital 1 TB SSD Oyun Konsolu + 2. DualSense Kol: 26.899 TL
- PS5 Slim Digital 1 TB SSD Oyun Konsolu + 2. DualSense Kol + Kol Şarj İstasyonu: 27.999 TL
- Next YE-42020GG4 42" 106 Ekran Full HD Google Android TV: 7.649 TL
- Shark Flexstyle Saç Şekillendirme Sistemi, 5i1 Arada: 9.999 TL
- Kawa D11 2 Kameralı Ön/Arka Araç Kamerasıı: 6.159 TL
- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt 2.900 TL
- Apple MagSafe Şarj Aygıtı (1 m): 1.599 TL
- Samsung EVO Plus microSDXC Hafıza Kartı 512 GB: 1.549 TL
- Bosch 46 Parça Tornavida Seti: 491 TL
- Brennenstuhl Eco Line Serisi Akım Koruyucu Priz: 379 TL
