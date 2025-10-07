Giriş
    Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde günün öne çıkan fırsatları

    Amazon Prime Alışveriş Festivali fırsatları sizleri bekliyor. İndirimli fiyatı ile dikkat çeken ürünleri listeledik. İşte günün öne çıkan indirimleri! (7 Ekim)  

    Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde öne çıkan indirimler 7 Ekim Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Prime üyelerine özel indirim kampanyası Prime Alışveriş Festivali 13 Ekim’e kadar devam edecek. Prime Alışveriş Festivali’nin öne çıkan fırsatları neler?

    Fiyat düşerse aradaki fark hediye

    Prime Alışveriş Festivali boyunca satıcısı Amazon.com.tr olan ve “Fırsat", "Prime Fırsatı" veya "Prime erken erişim ile” etiketli bir ürün satın alırsanız ve bu ürünün fiyatı 13 Ekim’e kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse Amazon aradaki farkı hesabınıza hediye kartı olarak iade edecek. Bu sayede “Acaba fiyatlar daha düşer mi?” gibi tereddütler yaşamadan alışveriş yapabilirsiniz.

    Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

    Günün Öne Çıkan İndirimleri


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

