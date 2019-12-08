Konsollar için Sound Blaster G3 USB güçlendirici duyuruldu

Konsolların ses kalitesi bugün pek çok oyuncuyu memnun edecek düzeyde ancak yine de daha iyi ses kalitesi bekleyenler de oluyor. Creative Technology tarafından geliştirilen Sound Blaster G3 USB güçlendirici bu kitleyi hedefliyor.

Sound Blaster G3 özellikleri ve fiyatı

Sound Blaster G3 USB güçlendirici herhangi bir sürücü gerektirmeden sadece tak-çalıştır olarak PS4 ve Nintendo Switch konsollarında çalışan ilk Sound Blaster ürünü. Ayrıca PC ve Mac ürünlerinde de çalışabiliyor.

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100 desibel DNR seviyesinde 24-bit ses desteği sunan güçlendirici 300 ohm empedans değerine ulaşabiliyor. Sound Blaster Acoustic Engine ile ses kalitesi artarken sanal 7.1 surround ses desteği de sunuluyor. PC ve Mac üzerinde ise bağımsız bir 7.1 kanal tutabiliyor.

GameVoice Mix özelliği ise oyun seslerini optimize etmeye olanak tanıyarak akıcı ve gecikmesiz sohbet imkânı sunuyor. Optimizasyon gövde üzerindeki tekerlek ile yapılıyor. Footsteps Enhancer ise oyunda seslerin geldiği yönü hissettirebiliyor. Fortnite, Call of Duty: Infinite Warfare gibi oyunlar için özelleştirilmiş ekolayzır ayarları da yer alıyor.

Bluetooth üzerinden Sound Blaster Command mobil uygulaması ile bağlantı kurarak tüm ayarları cebinizden de yönetebiliyorsunuz. Sound Blaster G3 USB güçlendirici 59$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/261862/creative-releases-the-sound-blaster-g3-usb-dac-amp-improving-audio-for-game-consoles