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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Konsollar için Sound Blaster G3 USB güçlendirici duyuruldu

    PS4 veya Nintendo Switch konsollarından aldığınız ses kalitesi size yeterli gelmiyorsa Sound Blaster G3 USB güçlendiricisi kaliteyi üst standartlara çekiyor.
    4 gün
    2,8b
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Konsollar için Sound Blaster G3 USB güçlendirici duyuruldu

    Konsolların ses kalitesi bugün pek çok oyuncuyu memnun edecek düzeyde ancak yine de daha iyi ses kalitesi bekleyenler de oluyor. Creative Technology tarafından geliştirilen Sound Blaster G3 USB güçlendirici bu kitleyi hedefliyor.

    Sound Blaster G3 özellikleri ve fiyatı

    Sound Blaster G3 USB güçlendirici herhangi bir sürücü gerektirmeden sadece tak-çalıştır olarak PS4 ve Nintendo Switch konsollarında çalışan ilk Sound Blaster ürünü. Ayrıca PC ve Mac ürünlerinde de çalışabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi"

    100 desibel DNR seviyesinde 24-bit ses desteği sunan güçlendirici 300 ohm empedans değerine ulaşabiliyor. Sound Blaster Acoustic Engine ile ses kalitesi artarken sanal 7.1 surround ses desteği de sunuluyor. PC ve Mac üzerinde ise bağımsız bir 7.1 kanal tutabiliyor.

    GameVoice Mix özelliği ise oyun seslerini optimize etmeye olanak tanıyarak akıcı ve gecikmesiz sohbet imkânı sunuyor. Optimizasyon gövde üzerindeki tekerlek ile yapılıyor. Footsteps Enhancer ise oyunda seslerin geldiği yönü hissettirebiliyor. Fortnite, Call of Duty: Infinite Warfare gibi oyunlar için özelleştirilmiş ekolayzır ayarları da yer alıyor.

    Bluetooth üzerinden Sound Blaster Command mobil uygulaması ile bağlantı kurarak tüm ayarları cebinizden de yönetebiliyorsunuz. Sound Blaster G3 USB güçlendirici 59$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/261862/creative-releases-the-sound-blaster-g3-usb-dac-amp-improving-audio-for-game-consoles Yorum Yaz
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    burakdc 3 gün
    telefon ıcın alacam yazıcı oglu selanık pasajı medıamarkt vatan teknosa hereye baktım hıc bır yerde yok kımse ne oldugunuda anlamıyor bıldıgınız bır yer varsa yazabılırmısınız telefonların dusuk ses volumlerınden ve avrupa bırlıgının salak sacma bızı sagır olmaktan koruyan kanunlarında acaıp sıkıldım adam gıbı muzık dınlemek ıstıyorum orta sınıf bır telefon ve ıcınden cıkan standart kulaklık la muzık calar programı kullanıp muzıgı duyabılen varmı merak edıyorum hadı evde bır derecede sokaka gurultusu olunca ne caldıgını bıle anlamıyorsunuz illaki ust sevıye telefon ust sevıye gurultu engelleyıcılı kulaklı ve paralı playerlar alınacak dıye bısey yok yemısım avrupa bırlıgıu kanunlarını madem kanunlarını uyguluyoruz alsınlar ozaman bızı. elektrıklı supurgelerın bıle guclerını dusurduler ne oldu sımdı evınde kus besleyen bırısı olarak evı temızleyemiyorum. Samımı olarak soyluyorum cıhaz aldımmı ılk ıs enerjı tasarufu zamazıngolarını tamamen kapatıyorum ve artından maksımum guce cıkartıyorum.
    Yanıtla +1
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    burakdc 4 gün
    Turkiyede bu tip kulaklık yukseltıcılerın satıldıgı bır yer varmı
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    ilkercom 3 gün burakdc
    PS4 için yok. Ancak telefon veya pc için bir çok yer var.
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    Müesses Nizam 4 gün
    Birimciler yine konuyu basmış, zaten Türkiye'de saman ithal ediyordu değil mi?
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    Texassm0ke 4 gün
    adamlar 60 birime bunu alıyor bizde konsol parasına yolu var
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    CWaRRioR 4 gün
    Konsolun olayı bana göre kanepende oturup büyük ekranda rahat rahat oyun oynayabilmektir. Şimdi bu cihazı USB'den bağlayacaksam benim için hiçbir anlamı kalmıyor.
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    qoqoCAN 4 gün
    gereksiz para israfı
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    joven 4 gün
    Bu ve benzeri çözümler kaynakdan gelen ses çok iyi olmadıktan sonra çok fazla bir anlam ifade etmiyor
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    Venomstr 4 gün
    MS-Dos kullanmış olanlar anladı bile. Seni gidi "Sound Blaster" seni
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Müesses Nizam 4 gün Venomstr
    Ya Win 95 zamanından önce sürücüleri her oyundan önce tek tek tanitirdik, ne günlerdi ama...
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    ERIKCI 4 gün
    hey gidi creative
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    creative, Sound Blaster G3 ve
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