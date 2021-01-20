[Anket] Koronavirüs aşısı olmak ister misiniz? Hangi aşıyı tercih edersiniz?

Türkiye’de ve pek çok ülkede koronavirüs aşılama çalışmaları başladı. Türkiye’de 980 binin üzerinde vatandaşa Çinli Sinovac’ın koronavirüs aşısı uygulandı. ABD ve Çin’de 10 milyonun üzerinde kişi aşı oldu. Dünya genelinde koronavirüs aşısı uygulanan kişi sayısı 45 milyonu aştı.
Türkiye’de aşı olmak zorunlu değil ancak uzmanlara göre koronavirüsü yenmek için nüfusun yarısına yakının aşı olması gerekiyor. Vatandaşlar aşı olmayı tercih etmezse çeşitli zorunluluklar gelebilir.İlginizi Çekebilir Türkiye, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi üretmek için ön anlaşma imzaladı
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Türkiye, 50 milyon doz Sinovac, 4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı siparişi verdi. Ülkemize ilk etapta 3 milyon 800 bin doz Sinovac aşısı geldi. Sonraki dozların ne zaman geleceği bilinmiyor. Türkiye diğer ülkelerin aksine sadece 2 üreticiyle anlaşma yaptı. Diğer ülkeler garantiye almak için çok sayıda üreticiyle sözleşme imzaladı.
DH okurlarına soruyoruz. Bugün koronavirüs aşısı olma imkanınız olsa olur musunuz? Hangi aşıyı olmak istersiniz?
Bugün ücretsiz aşı imkanınız olsa aşı olur musunuz? Hangi aşıyı tercih edersiniz? Oy Ver 346 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir
Çünkü bugün milletimize cici gösterilerek vurulmak istenen Çinli Sinovac firması da dâhil hiçbir aşı üreticisi aşı sonrası meydana gelebilecek hasarlardan ötürü sorumluluk kabul etmiyor. Garip bir şekilde bizimki de dâhil hiçbir hükûmet ve sağlık bakanlığı da kabûl etmiyor.