[Anket] Koronavirüs aşısı olmak ister misiniz? Hangi aşıyı tercih edersiniz?

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Türkiye’de ve pek çok ülkede koronavirüs aşılama çalışmaları başladı. Türkiye’de 980 binin üzerinde vatandaşa Çinli Sinovac’ın koronavirüs aşısı uygulandı. ABD ve Çin’de 10 milyonun üzerinde kişi aşı oldu. Dünya genelinde koronavirüs aşısı uygulanan kişi sayısı 45 milyonu aştı.

Türkiye’de aşı olmak zorunlu değil ancak uzmanlara göre koronavirüsü yenmek için nüfusun yarısına yakının aşı olması gerekiyor. Vatandaşlar aşı olmayı tercih etmezse çeşitli zorunluluklar gelebilir.

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Türkiye, 50 milyon doz Sinovac, 4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı siparişi verdi. Ülkemize ilk etapta 3 milyon 800 bin doz Sinovac aşısı geldi. Sonraki dozların ne zaman geleceği bilinmiyor. Türkiye diğer ülkelerin aksine sadece 2 üreticiyle anlaşma yaptı. Diğer ülkeler garantiye almak için çok sayıda üreticiyle sözleşme imzaladı.

DH okurlarına soruyoruz. Bugün koronavirüs aşısı olma imkanınız olsa olur musunuz? Hangi aşıyı olmak istersiniz?

Bugün ücretsiz aşı imkanınız olsa aşı olur musunuz? Evet, olurum. Hayır, olmam. Kararsızım. Hangi aşıyı tercih edersiniz? Sinovac, Çin Pfizer/BioNTech, ABD, Almanya Moderna, ABD Sputnik V, Rusya Sinopharm, Çin Covaxin, Hindistan Novavax, ABD Johnson & Johnson, ABD Sanofi/GSK, ABD CureVac, Almanya Hiçbiri Oy Ver 346 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Bugün ücretsiz aşı imkanınız olsa aşı olur musunuz? Evet, olurum. Hayır, olmam. Kararsızım. Hangi aşıyı tercih edersiniz? Sinovac, Çin Pfizer/BioNTech, ABD, Almanya Moderna, ABD Sputnik V, Rusya Sinopharm, Çin Covaxin, Hindistan Novavax, ABD Johnson & Johnson, ABD Sanofi/GSK, ABD CureVac, Almanya Hiçbiri Anket Sonlandı 346 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Bugün ücretsiz aşı imkanınız olsa aşı olur musunuz? 61% Evet, olurum. 211 oy 27% Hayır, olmam. 95 oy 15% Kararsızım. 52 oy Hangi aşıyı tercih edersiniz? 24% Sinovac, Çin 84 oy 49% Pfizer/BioNTech, ABD, Almanya 168 oy 4% Moderna, ABD 15 oy 2% Sputnik V, Rusya 8 oy 0% Sinopharm, Çin 1 oy 0% Covaxin, Hindistan 1 oy 0% Novavax, ABD 0 oy 0% Johnson & Johnson, ABD 1 oy 0% Sanofi/GSK, ABD 1 oy 1% CureVac, Almanya 4 oy 15% Hiçbiri 51 oy 346 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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