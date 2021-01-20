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    [Anket] Koronavirüs aşısı olmak ister misiniz? Hangi aşıyı tercih edersiniz?

    DonanımHaber üyelerine soruyoruz. Koronavirüs aşısı olmak istiyor musunuz? Seçme fırsatınız olsa hangi aşıyı tercih edersiniz?
    1 sa.
    670
    43
    15
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5

    [Anket] Koronavirüs aşısı olmak ister misiniz? Hangi aşıyı tercih edersiniz?
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de ve pek çok ülkede koronavirüs aşılama çalışmaları başladı. Türkiye’de 980 binin üzerinde vatandaşa Çinli Sinovac’ın koronavirüs aşısı uygulandı. ABD ve Çin’de 10 milyonun üzerinde kişi aşı oldu. Dünya genelinde koronavirüs aşısı uygulanan kişi sayısı 45 milyonu aştı.

    Türkiye’de aşı olmak zorunlu değil ancak uzmanlara göre koronavirüsü yenmek için nüfusun yarısına yakının aşı olması gerekiyor. Vatandaşlar aşı olmayı tercih etmezse çeşitli zorunluluklar gelebilir.

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    Türkiye, 50 milyon doz Sinovac, 4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı siparişi verdi. Ülkemize ilk etapta 3 milyon 800 bin doz Sinovac aşısı geldi. Sonraki dozların ne zaman geleceği bilinmiyor. Türkiye diğer ülkelerin aksine sadece 2 üreticiyle anlaşma yaptı. Diğer ülkeler garantiye almak için çok sayıda üreticiyle sözleşme imzaladı.

    DH okurlarına soruyoruz. Bugün koronavirüs aşısı olma imkanınız olsa olur musunuz? Hangi aşıyı olmak istersiniz?

    Bugün ücretsiz aşı imkanınız olsa aşı olur musunuz? Hangi aşıyı tercih edersiniz? Oy Ver 346 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    20 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 15 sene sonraki generation cekik gözlü olursa ne gülerim varya :))))))))
    Yanıtla +5
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yukarıdaki listedekiler de dâhil idüğü belirsiz hiçbir aşıyı olmam, olmayacağım.

    Çünkü bugün milletimize cici gösterilerek vurulmak istenen Çinli Sinovac firması da dâhil hiçbir aşı üreticisi aşı sonrası meydana gelebilecek hasarlardan ötürü sorumluluk kabul etmiyor. Garip bir şekilde bizimki de dâhil hiçbir hükûmet ve sağlık bakanlığı da kabûl etmiyor.


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    Yukarıdaki listedekiler de dâhil idüğü belirsiz hiçbir aşıyı olmam, olmayacağım. Çünkü bugün milletimize cici gösterilerek vurulmak istenen Çinli Sinovac...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    spenx01 (Basta Bbb) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Asi olan olsun, kimse zorunlu tutulamaz. bizim acimizdan da siz geri zekalisiniz ve her guce boyun egiyorsunuz.
    Surdaki istatistiklere bakin: https://www.worldometers.info/coronavirus/

    Su anki aktif vaka sayisi: 25 milyon kisi
    Su anki ciddi ya da agir vaka sayisi: 112,191, evet sadece 112bin kisi.

    Hastalik ilk ciktiginda gripten, zaturreden ve kalpten olen herkesi corona yazdilar. dunya kadar ispat var, adam trafik kazasinda olmus, korona yazmislar. o donem testler sadece tedavi gerektiren vakalara yapiliyordu. Bu sebeple, olum oranlari yuksek cikti basta. Simdi herkese yapilinca testler, olum oraninin gripten daha dusuk oldugu ortaya cikti.

    Lutfen, domalmak isteyen kendi domalsin! Sizi bir ay cikmayin hastalik bitecek diye 1 yildir oyaliyorlar. Diyelim hastalik ciddi. Asi stoklari 2023e kadar onemli bir kesimi kapsamiyor, hatta tam yeterlilik 2025i bulabilir. Herkes asi olamaz yani istese de. Bu arada virusun asiyi gereksiz kilacak evrimler gecirmemesi lazim. Hic bir seyi bilmediginiz gibi bunlari da bilmiyor ama asi olmayani kiniyorsunuz.
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    D DH Misafiri 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    aşı olmam diyenler çok olması üzücü:(
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    D DH Misafiri 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    çin aşısı oldum
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    Oscar Heykeli 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ankette olmayan AstraZeneca
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    S stronger06 (gokhan gokhan) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Normalde komple teorilerini severim. Eğlenceli olur. Mesela dünya düzdür, yok dünya oyuktur. Uzaylılar bizi izler içimizde yaşar gibi gibi. Bu teoriler genelde zararsız ve içinden/dışından izlemesi, meraklı güzel bir hobidir benim için.

    Ancak toplum sağlığını etkileyecek ve dünyaya, bize zarar verecek içi boş, temellendirilmemiş ve hiçbir bilimsel altyapısı olmayan aşı komplo teorilerini yaymayınız. Bir yerlerinizden de uydurmayınız. Amcamın halasının yiğenin kuzeni duymuş aşı içinde çip varmış gibi oturduğunuz yerden komplo teorisi uydurmayınız. Bu komple teorilerini okuyup, gerçek zannedip, bu hiçbir bilimsel temeli olmayan zehiri yayacak birçok insan mevcut.

    Yıllarca laboratuvarda çalışmış bilim insanlarının yaptığı gibi test/deney/araştırma yapmadan bence aşının içinde "kısırlaştırma ilacı var çocuğum olmayacak" demeyin. Bu kadar yetkinliğiniz yoksa da yetkinlik sahibi olduğunu bildiğiniz ve güvendiğiniz insanları dinleyin. O kadar yazının kısaca özeti; sorgulayıcı olun kabul, ama bilginiz olmadan da fikriniz olmasın bu konuda.
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    Umutcan 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım yaza kadar bekleyip öyle karar vereceğim yan etkilerine göre. Zaten evden çalışıyorum.
    Yazılanlara göre aşıdan antikor seviyesinin etkin kalma süresi 6 ay, sürekli her sene senede 2 kere aşı mı olacağız demek bu?
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    C CleanCoders (Fatih ) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) Umutcan
    Korona virüsleri grip gibi değilmiş, mutasyon ile bulaşıcılığı kaybolma ihtimali yüksekmiş
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    J Jevreyzist 40 dk. ( Mesaj Silindi ) Umutcan
    Dediğiniz gibi olma ihtimali yüksek grip aşısına dönecek ama bir ihtimal yok olma ihtimalide var.
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    Fortune 4 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Böyle kafasına göre, yök ben olmam, yök kimse olmasın, yök icinde ne var bilmeyoz, diyenlere mecbur olsun.. Sonucta toplum sağlığı söz konusu..
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sondan bir :D
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    H hopeyoung 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangi aşıyı olursun? sorusuna farketmez seçeneği koysanız daha iyi olurmuş.
    Buradan aşı olmak istemeyen komploculara seslenmek istiyorum: Aşıların hepsi, komplo severleri kısır yapıyormuş. Aman diyim komplo geleneğinin bitmesini istemeyiz.:)
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yukarıdaki listedekiler de dâhil idüğü belirsiz hiçbir aşıyı olmam, olmayacağım.

    Çünkü bugün milletimize cici gösterilerek vurulmak istenen Çinli Sinovac firması da dâhil hiçbir aşı üreticisi aşı sonrası meydana gelebilecek hasarlardan ötürü sorumluluk kabul etmiyor. Garip bir şekilde bizimki de dâhil hiçbir hükûmet ve sağlık bakanlığı da kabûl etmiyor.


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    670 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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