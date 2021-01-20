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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa aşı pasaportunu masaya yatıracak

    Avrupa Birliği liderleri, 21 Ocak Perşembe akşamı telekonferans sistemiyle “aşı pasaportunu” tartışacak ve ortak sistem geliştirmeye çalışacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Avrupa aşı pasaportunu masaya yatıracak
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    Avrupa Birliği, aşı pasaportunu konuşmak üzere plan yaptı . Aşı pasaportu sahiplerine seyahat serbestisi, restoran, sinema- tiyatroya girme hakkı tartışmanın ana konularını oluşturmakla birlikte aşı olmayan Türklerin vize alamayacağı iddia edildi. Oturma izniyle veya zorunlu vizeyle gidebilenlerin ise test sonuçları negatif bile olsa bu kişiler 10 gün karantinada kalacak.

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    Avrupa Birliği liderleri, 21 Ocak Perşembe akşamı telekonferans sistemiyle “aşı pasaportunu” tartışacak ve ortak sistem geliştirmeye çalışacak. En büyük gündem maddesi ise, aşı yaptırmış kişilerin olası ayrıcalıkları. Konular ülkeler arası ya da bölgeler arası seyahat hakkı, restoran ve sinema-tiyatrolara girme hakkı gibi noktalarda yoğunlaşıyor.

    Seyahat hakkı aşı pasaportuna bağlanırsa, Türkler aşı pasaportu almadan vize başvurusunda bulunamayacak. Zorunlu nedenlerle vize alanlar ise, aşı yaptırmamışsa AB'ye gidemeyecek veya izin verildikten sonra gidebilirse bile, en az 10 gün karantinada kalacak. Negatif test sonucu karantina şartını kaldırmayacak.

    Ortak yaklaşım

    Avrupa aşı pasaportunu masaya yatıracak
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    Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Merkel ve diğer liderlere bir mektup yazarak, “Aşılama başlayınca, doğal olarak aşı pasaportu ya da sertifikalarla ilgili tartışmalar da başladı. Ortak bir yaklaşım benimsenmeli. Bu yoksa, aşı pasaportlarının hangi şartlar altında ve nerelerde kullanılacağı belirlenmeli” ifadelerini kullandı.

    Aşı olan kişilerin, olmayanlara göre daha avantajlı pozisyona sahip olmaları şu anda ülkeler arasında ve hatta ülkelerin kendi içlerinde tartışmalı. Ancak, aşılanan kişi sayısının artmasıyla bu tartışmaların azalması bekleniyor. Yunanistan, tüm Avrupa'da tanınan ve seyahat serbestisi sağlayan bir “ortak bir aşı pasaportu” için kampanya yürüttü. Diğer AB üyesi ülkeler ise henüz fazla aşılama yapamadığı için bu öneriye şimdilik temkinli. Aşı pasaportunun mart veya nisanda hayata geçebileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık çalışanlarına uygulanan izin yasakları kaldırıldı"

    Zirvenin ikinci konusunu ise AB'de yaşayanların aşıya erişimlerinin hızlandırılması oluşturuyor . Adil dağılım, aşı teslimatlarının durumu, üretim kapasitesindeki artışlar ayrıca tartışılacak. Ayrıca, koronavirüs mutasyonlarına karşı önlemler, izlemeler ve testler devam edecek. AB içinde sınır geçişleri de mümkün olduğu kadar serbest bırakılacak.



    https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/avrupada-karar-veriliyor-asi-pasaportu-olmayana-yemek-bile-yok-6217377/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    16 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben bunu doğru bulmuyorum şahsen. Her ülke için farklı farklı aşılar olacaz gibi o zaman. Zaten aşının 6 ile 12 ay arasında bir aşı bağışıklığı olduğu söyleniyor. Eğer bu geçerse, diğer ülkeler de bunu yapmaya başlar. O zaman kollar delik deşik, her ülkeye girebilmek için ayrı aşı ve ilaç gerecek.
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    C Clusive 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    İnsanın olacağı varsa da olmaz.
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    khytr89 (Hakan ) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bildiğim kadarıyla şu ana kadar üretilen aşıların tamamı kalıcı bağışıklık kazandırmıyor. 6-12 ay arası süresi var.

    İlk etapta hes kodu sistemi karışık geliyordu ama bu tarz uluslararası geçerli bir kod yöntemiyle kimin ne zaman aşı olduğu, bir sonraki aşı tarihi, hangi marka aşıyı olduğu gibi bilgileri sistemde gösterecek bir çözüm bulunabilir.

    Artık 21.yy deyiz yani kağıtlı, defterli şeyler geride kaldı.
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    JourneyToTheWest 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla böyle yaptırımlar ile insanların aşıyı olacağı varsa da olmazlar. Bir manada komplo teorilerini bile haklı çıkarıyorlar sanki hastalık aşıyı satmak ve vurmak için piyasa edilmiş gibi düşüncesi ağır basmaya başladı. Hem deniyor bir aşının geliştirme süresi en az 5 yıl oluyor diye bu nasıl bir aşı ki 1 sene içinde bulundu ve yan etkilerinden emin olunmazken aşı yüzünden bazı insanlar ölürken insanlara zorunlu tutuluyor. Ben bu işin arkasında art niyet olduğunu düşünmeye başladım ve aşıyı kesinlikle vurulmayacağım. İnsan hakları kanununun beşiği olup insanlara böyle özgürlük kısıtlayıcı hareketlerde bulunmak ikiyüzlülüktür. Aşı yan etkileri yüzünden öleceğime veya vücudumun farklı reaksiyonları göstereceğine virüs yüzünden ölmeyi yeğelerim. Hoş zaten dünyanın yaşanılacak bir tarafı da kalmadı artık bu ekonomik sıkıntılarla boğulup hayal kelimesinin bile beynimizden silindiği şu günlerde.
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    ~ ~ Tolga ~ 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yurtdışı seyahat maddi imkanlardan dolayı zaten hayal , restoran mahalle kebapcısı , sinema tiyatro ise dizibox.pw sağolsun . Aşıyıda kendi müsait biryerlerine soksunlar....
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