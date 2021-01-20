Avrupa aşı pasaportunu masaya yatıracak

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Avrupa Birliği, aşı pasaportunu konuşmak üzere plan yaptı . Aşı pasaportu sahiplerine seyahat serbestisi, restoran, sinema- tiyatroya girme hakkı tartışmanın ana konularını oluşturmakla birlikte aşı olmayan Türklerin vize alamayacağı iddia edildi. Oturma izniyle veya zorunlu vizeyle gidebilenlerin ise test sonuçları negatif bile olsa bu kişiler 10 gün karantinada kalacak.

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Avrupa Birliği liderleri, 21 Ocak Perşembe akşamı telekonferans sistemiyle “aşı pasaportunu” tartışacak ve ortak sistem geliştirmeye çalışacak. En büyük gündem maddesi ise, aşı yaptırmış kişilerin olası ayrıcalıkları. Konular ülkeler arası ya da bölgeler arası seyahat hakkı, restoran ve sinema-tiyatrolara girme hakkı gibi noktalarda yoğunlaşıyor.

Seyahat hakkı aşı pasaportuna bağlanırsa, Türkler aşı pasaportu almadan vize başvurusunda bulunamayacak. Zorunlu nedenlerle vize alanlar ise, aşı yaptırmamışsa AB'ye gidemeyecek veya izin verildikten sonra gidebilirse bile, en az 10 gün karantinada kalacak. Negatif test sonucu karantina şartını kaldırmayacak.

Ortak yaklaşım

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Merkel ve diğer liderlere bir mektup yazarak, “Aşılama başlayınca, doğal olarak aşı pasaportu ya da sertifikalarla ilgili tartışmalar da başladı. Ortak bir yaklaşım benimsenmeli. Bu yoksa, aşı pasaportlarının hangi şartlar altında ve nerelerde kullanılacağı belirlenmeli” ifadelerini kullandı.



Aşı olan kişilerin, olmayanlara göre daha avantajlı pozisyona sahip olmaları şu anda ülkeler arasında ve hatta ülkelerin kendi içlerinde tartışmalı. Ancak, aşılanan kişi sayısının artmasıyla bu tartışmaların azalması bekleniyor. Yunanistan, tüm Avrupa'da tanınan ve seyahat serbestisi sağlayan bir “ortak bir aşı pasaportu” için kampanya yürüttü. Diğer AB üyesi ülkeler ise henüz fazla aşılama yapamadığı için bu öneriye şimdilik temkinli. Aşı pasaportunun mart veya nisanda hayata geçebileceği belirtiliyor.

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Zirvenin ikinci konusunu ise AB'de yaşayanların aşıya erişimlerinin hızlandırılması oluşturuyor . Adil dağılım, aşı teslimatlarının durumu, üretim kapasitesindeki artışlar ayrıca tartışılacak. Ayrıca, koronavirüs mutasyonlarına karşı önlemler, izlemeler ve testler devam edecek. AB içinde sınır geçişleri de mümkün olduğu kadar serbest bırakılacak.

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/avrupada-karar-veriliyor-asi-pasaportu-olmayana-yemek-bile-yok-6217377/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber

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