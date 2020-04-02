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    Koronavirüs nedeniyle sayaçları okuma yöntemi değişti

    Koronavirüs salgını pek sektörde olduğu gibi enerji dağıtım şirketlerinin çalışma yöntemini de değiştirdi. Elektrik ve doğalgaz faturaları, önceki yılların tüketim ortalamasına göre kesilecek.
    6 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    69
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs nedeniyle sayaçları okuma yöntemi değişti
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    Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaya ve sosyal mesafeye uymaya dikkat ediyoruz. Bu nedenle pek çok sektörde çalışma yöntemi değişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sayaç okuyan personeller için bazı tedbirler alıyor.

    EPDK’nın alacağı karara göre bu ay abonelerin elektrik ve doğalgaz sayaçları okunmayacak. Abonelerin son 2 yıllık dönemdeki tüketimlerine bakılacak. Bu veriler çerçevesinde kıyas fatura çıkartılacak. Hazırlanan faturalar elektronik ortam üzerinden aboneye ulaştırılacak.

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    Son 2 yılın tüketimine bakılarak bu ayki tüketim hesaplanacak ancak koronavirüs salgını sonrasında gerçek tüketime bakılacak. Kesilen kıyas fatura tutarı, gerçek tüketimden azsa yeni fatura kesilecek. Fazla fatura kesilmişse, aboneye iade edilecek.

    EPDK’nın bu kararı alıp şehiriçi dağıtım şirketlerine iletmesi bekleniyor. Aybaşında olduğumuz için söz konusu kararın hızlıca alınması bekleniyor.

    Güncelleme: EPDK konuyla ilgili uzun bir açıklama yayınladı. "Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir." ifadelerine yer verildi. Açıklamanın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

    https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/2-8112/epdk-sayac-okuma-duzenleme-basin-aciklamasi



    https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-elektrik-ve-dogalgaz-faturasinda-yeni-donem-haberler-2632566-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 6 gün en beğenilen
    dünyadaki diğer devletler faturayı dert etmeyin ödetmicez derler, bizde kullanmasanda fatura ödeyecen sonra verecez bak diyorlar ?
    1 Yanıt Yanıtla +86
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    CleanCoders (Fatih ) 5 gün Musty3535123
    hangi devletmiş o, korona hastasından bile hastane ücreti alan devletler mi?
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    hakuk 6 gün
    ... Bunun cocuklari. Son faturam 750 TL geldi evde bebeğim olduğu için. Sırf bu ay işsiz kalirim korkusuyla en kısık ta yaktım evde hirkayla geziyoruz.



    Hem ben 3 aydır bu evde kiraciyim benden önceki 140m2 olan evin tüm odalarını yaktiysa ne olacak.



    Ben şuan koridoru bile kapattım sadece salon ve yatak odası yanıyor. Hanimla sürekli papaz oluyorum bu konuda.



    Zaten evde bunaldık Eğer sayaç okunmazsa hakkım haram zıkkım olsun.

    ... Bunun cocuklari. Son faturam 750 TL geldi evde bebeğim olduğu için. Sırf bu ay işsiz kalirim korkusuyla en kısık ta yaktım evde hirkayla geziyoruz.
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    1 Yanıt Yanıtla +68
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    IceRulez (Osman R.F) 6 gün
    '' gerçek tüketimden azsa yeni fatura kesilecek. Fazla fatura kesilmişse, aboneye iade edilecek. ''

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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 6 gün IceRulez
    yeni fatura kesilmeyecek gerçek kullanımdan fazla ödenmişse iade yada bir sonraki ayki faturadan düşülür
    Yanıtla +3
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    Yorumlar (51) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    korana virüs hayatı durdu diyebilirim
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 4 gün
    Para kalmamış kitliyecekler 3aylik hoop hasirt the Black board.
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    alex59 5 gün
    Böyle önemli kurumları hükümet zarar ediyor bahanesiyle satarsa özel sektör afet salgın dinlemez parasını bir şekilde tahsil eder.
    Şaşırmayın, kızmayın tek adamlığın sonucunda gelen istikrarlı günlerin tadını çıkarın. Ne de olsa sizin seçiminiz.
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    labtek38 5 gün
    Kapalı olan işyerlerine fatura kesmenin formülünü bulmuşlar işte.
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    eyoruk 4 gün labtek38
    Zamanında oy verenler düşünsün ! Oh olsun diyeceğim ( insanız şurada yazmak içimden gelmiyor bir yandan ama ..)O kadar yazdıktan sonra bize vatan haini damgası vuranlar düşünsün.Otursunlar şimdi hainlik yapmasınlar.



    Ancak ne derler ? Oy yok bundan sonra..Ee arkadaş adam seçim yapacak mı onu bir sor kendine bakalım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    özbekli35 5 gün
    Ya bu ay hiç evde yoksam kullanmadıysam son endeksi bilmeden bu yapılan haraç toplamaktır
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    kazuya58 (sinan polat) 5 gün
    iyiye yakın olan; 2 ay boyunca son 3 yılın aynı döneminde ne kadar kullanmışsak o kadarlık kısmının ücretsiz olması(suistimallerin önüne geçmek için limit olmalı, yoksa felaketlerden nemalanmayı düstur edinen kanun-kural tanımazlar 1 ayda 10 yıllık gazı stoklar.)

    Bu yapılamıyorsa(Türkiyesin elektrik ve doğal gaz faturası ne kadar bakın);

    Faturalar kesildikten sonra şimdi ödemek veya faizsiz 1 yıl içerisinde ödemek gibi bir seçenek sunulmalı(ödeme tarihine göre indirimde yapılabilir, ilk 3 ayda ödeyene %30, sonraki 3 ayda %20 vs). Elinde parası olan ve ödemek isteyen ödemeli, olmayan ertelemeli. İdele yakın olanda bu sanırım.
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    Limonen (Mustafa ) 5 gün
    Odemeyin sizde nasılsa okumaya gelmeyen adam kesmeyede gelmez
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    CleanCoders (Fatih ) 5 gün
    CHP li belediyeler suyu 3 ay bedava yapmış. güle güle kullanın arkadaşlar
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 5 gün CleanCoders
    Bunun resmi belgesini gösterir misiniz?



    Bu arada anlamayan arkadaşlar var!!!



    Karantinaya alınan bölgelerde son 2 senenin aynı ayının ortalaması hesaplanarak faturalandırılacak, sonradan okuman sayaçlarda fazla ücret bir sonraki faturadan düşülecek, eksik kesilmiş ise sonraki aya yansıtılacak.



    Olması gereken ise...



    Aynı şekilde ortolama alınıp vatandanştan yarısını yada cüzi bir miktar alınması. Yoksa 2 3 ay fatura ertelemesi olması 1 ayda 4 5 aylık fatura toplam bedeli fazla olacağından vatandaş zorlul çekebilir.



    Gönül isterki hiç alınmasa ama polyannacılığa gerek yok malesef iyi düşünemiyoruz.
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    bilgindünyamız (ertuğrul ) 5 gün
    Su faturası da yok galiba,sadece maille fatura bilgisi geldi..120 liraya yakın fatura geldi..[:\-]
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    sabe (Sasa ) 5 gün
    Ya toptan herkese 100000 lira fatura kessinler, sene sonunda farkı iade ederler.

    Herkesin kafası rahat olur.
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    6026 kez okundu.
    51 kişi, toplam 51 yorum yazdı.

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