Koronavirüs nedeniyle sayaçları okuma yöntemi değişti

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Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaya ve sosyal mesafeye uymaya dikkat ediyoruz. Bu nedenle pek çok sektörde çalışma yöntemi değişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sayaç okuyan personeller için bazı tedbirler alıyor.

EPDK’nın alacağı karara göre bu ay abonelerin elektrik ve doğalgaz sayaçları okunmayacak. Abonelerin son 2 yıllık dönemdeki tüketimlerine bakılacak. Bu veriler çerçevesinde kıyas fatura çıkartılacak. Hazırlanan faturalar elektronik ortam üzerinden aboneye ulaştırılacak.

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Son 2 yılın tüketimine bakılarak bu ayki tüketim hesaplanacak ancak koronavirüs salgını sonrasında gerçek tüketime bakılacak. Kesilen kıyas fatura tutarı, gerçek tüketimden azsa yeni fatura kesilecek. Fazla fatura kesilmişse, aboneye iade edilecek.

EPDK’nın bu kararı alıp şehiriçi dağıtım şirketlerine iletmesi bekleniyor. Aybaşında olduğumuz için söz konusu kararın hızlıca alınması bekleniyor.

Güncelleme: EPDK konuyla ilgili uzun bir açıklama yayınladı. "Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir." ifadelerine yer verildi. Açıklamanın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/2-8112/epdk-sayac-okuma-duzenleme-basin-aciklamasi

https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-elektrik-ve-dogalgaz-faturasinda-yeni-donem-haberler-2632566-ekonomi

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