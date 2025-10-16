EPDK açıkladı: Uzun süreli elektrik kesintilerinde faturaya indirim yapılacak

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan yeni düzenlemeye göre vatandaşlara uzun süreli kesintilerin ardından vatandaşın faturasına indirim yansıtılacak.

Mevcut düzenlemeye göre kentsel dağıtım bölgelerinde 10 saati, kent altı dağıtım bölgelerinde 11 saati ve kırsal dağıtım bölgelerinde 12 saati aşan kesintiler "uzun süreli kesinti tazminatı hakkı" doğuruyor. Vatandaşın bu tazminatı alması için ilgili dağıtım şirketine başvurması gerekiyor.

Yeni düzenleme ile faturaya otomatik indirim yapılacak

Yeni düzenlemeye göre ise vatandaşların başvuru yapmasına gerek kalmadan doğrudan faturada “uzun süreli kesinti tazminatı” indirimi yapılacak. Tüketiciler faturalarında tazminat türü, toplam tutar, faturada mahsuplaşan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi detaylara ulaşabilecek.

EPDK'nın açıklamasına göre yeni sistem devreye girdiğinde, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına yansıtılacak.

Uzun süreli kesinti tazminatı ne kadar? (2025)

160 kVA altı mesken aboneleri: 554 TL

160 kVA altı diğer aboneler: 1.107 TL

160-630 kVA arası aboneler: 3.323 TL

630 kVA üzerindeki aboneler: 6.647 TL

Tazminat hakkı için kaç saatlik kesinti gerekiyor?

Kentsel dağıtım bölgeleri: 10 saat

Kent altı dağıtım bölgeleri: 11 saat

Kırsal dağıtım bölgeleri: 12 saat

Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor

EPDK’nın söz konusu değişiklik için hazırladığı Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği kabul edildi ve ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderili. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

