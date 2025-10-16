Giriş
    EPDK açıkladı: Uzun süreli elektrik kesintilerinde faturaya indirim yapılacak

    EPDK, uzun süreli elektrik kesintilerinin ardından herhangi bir başvuruya gerek kalmadan doğrudan vatandaşın faturasına indirim yansıtılacağını duyurdu. İndirim miktarı ne kadar olacak?

    EPDK: 'Uzun elektrik kesintilerinde faturaya indirim yapılacak' Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan yeni düzenlemeye göre vatandaşlara uzun süreli kesintilerin ardından vatandaşın faturasına indirim yansıtılacak.

    Mevcut düzenlemeye göre kentsel dağıtım bölgelerinde 10 saati, kent altı dağıtım bölgelerinde 11 saati ve kırsal dağıtım bölgelerinde 12 saati aşan kesintiler "uzun süreli kesinti tazminatı hakkı" doğuruyor. Vatandaşın bu tazminatı alması için ilgili dağıtım şirketine başvurması gerekiyor.

    Yeni düzenleme ile faturaya otomatik indirim yapılacak

    Yeni düzenlemeye göre ise vatandaşların başvuru yapmasına gerek kalmadan doğrudan faturada “uzun süreli kesinti tazminatı” indirimi yapılacak. Tüketiciler faturalarında tazminat türü, toplam tutar, faturada mahsuplaşan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi detaylara ulaşabilecek. 

    EPDK'nın açıklamasına göre yeni sistem devreye girdiğinde, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına yansıtılacak.

    Uzun süreli kesinti tazminatı ne kadar? (2025)

    • 160 kVA altı mesken aboneleri: 554 TL
    • 160 kVA altı diğer aboneler: 1.107 TL
    • 160-630 kVA arası aboneler: 3.323 TL
    • 630 kVA üzerindeki aboneler: 6.647 TL

    Tazminat hakkı için kaç saatlik kesinti gerekiyor?

    • Kentsel dağıtım bölgeleri: 10 saat
    • Kent altı dağıtım bölgeleri: 11 saat
    • Kırsal dağıtım bölgeleri: 12 saat

    Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor

    EPDK’nın söz konusu değişiklik için hazırladığı Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği kabul edildi ve ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderili. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    Profil resmi
    Thomas Anderson 15 dakika önce

    namıssız nasılda örüyo

    K
    koçari 24 dakika önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

