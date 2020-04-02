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    Epic'ten ücretsiz oyun: Totally Reliable Delivery Service

    Totally Reliable Delivery Service oyunu çıktı. Oyunun ilk haftasına özel olarak Epic Games Store'da 25 TL yerine ücretsiz olarak sunuluyor. iOS ve Android platformlarında da ücretsiz.
    6 gün
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    5
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Epic'ten ücretsiz oyun: Totally Reliable Delivery Service
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    Human Fall Flat ve Gang Beasts esintileri taşıyan Totally Reliable Delivery Service yayınlandı. PC, iOS, Android, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında oynayabilirsiniz.

    Totally Reliable Delivery Service, PC’de Epic Games Store öncelikli olarak yayınlandı. Önümüzdeki haftalarda Steam’e de gelecek. Oyunu 8 Nisan’a kadar Epic Games Store kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Sonrasında 25 TL’ye satılacak.

    Oyun Android ve iOS platformlarında ücretsiz. PS Store’da 69 TL, Nintendo’da 14.99 dolar ve Xbox Store’da 42,50 TL. Xbox Game Pass ile ücretsiz oynayabilirsiniz.

    Oyunda arkadaşlarınızla birlikte kargo teslimatı yapmaya çalışıyoruz. Kontroller zor olduğu için ve haritada engeller bulunduğu için teslimatı gerçekleştirmek hiç de kolay değil. Oyunun zorlayıcılığı, eğlence katıyor. Dilerseniz tek başınıza da girebiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Lara Croft Go ve Monument Valley 2 kısa süreliğine ücretsiz"

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    Epic’te bu hafta 7 oyun ücretsiz

    Epic Games Store’da bu hafta 7 adet oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Totally Reliable Delivery Service, 8 Nisan’a kadar ücretsiz. World War Z, Figment ve Tormentor X Punisher oyunları bugün saat 18.00’e kadar ücretsiz. Gone Home, Hob ve Drawful 2 oyunları bu akşamdan 9 Nisan akşamına kadar ücretsiz olarak sunuluyor. Bu oyunları bir kez kütüphanenize eklediğinizde ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    https://www.epicgames.com/store/en-US/product/totally-reliable-delivery-service/home

    https://store.playstation.com/en-om/product/EP0096-CUSA18560_00-TOTALLYRELIABLE0

    https://www.microsoft.com/tr-tr/p/totally-reliable-delivery-service/9nzg72sh3h4w

    https://www.nintendo.com/games/detail/totally-reliable-delivery-service-switch/

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    Totally Reliable Delivery Totally Reliable Delivery Totally Reliable Delivery Totally Reliable Delivery TINYBUILD LLC Oyunlar Ücretsiz 623.9 MB



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    chupacabra (Firat Kanber) 6 gün
    Oyunu dün steamden beta olarak denedim.. Oyun ciddiye alınacak bir oyun değil ancak arkadaşlarınızla oynarken acayip eğlendirme potansiyeli var. Bol arkadaşı ve vakti olana tavsiye ederim. Benim arkadaşım yok. Arkadaşım olsaydı oynardık ama yok malesef. Yok .Olmayınca olmuyor. Sizin arkadaşlarını varsa çok iyi. Arkadaşı olanlara iyi eğlenceler dilerim
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    MSi ALi (on ) 6 gün
    Fortnite basic.. gibi olmuş.. hadi bakalım iniyor..
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    patatessiz patso 6 gün
    Tatlı bir oyuna benziyor.
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