Koronavirüs pandemisi sırasında Dünya artık daha az hareket ediyor!

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Koronavirüs salgını dünyadaki yaşamlara ve ekonomilere bazı zorluklar getirdi ancak virüsün yayılmasını engelleme çabaları kapsamında sosyal etkinliklerin azalması herkesin mümkün olduğunca evde kalması ile yaşadığımız gezegen de bizim gibi daha az hareket ediyor.

Daha küçük yer hareketleri tespit edilebilecek

Belçika Kraliyet Gözlemevi'nde bir jeolog ve sismolog olan Thomas Lecocq, ülkenin başkenti Brüksel'in, sokağa çıkma yasağı başladığından bu yana ortam sismik gürültüsünde(gezegenin kabuğundaki titreşimlerin uğultusunda) %30 - %50 azalma yaşadığını fark etti. Benzer bir azalmaya sadece noel günlerinde rastlandığını da belirtti.

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Dünya'nın hareketini inceleyen araştırmacılar, ulaşım ağlarının ve diğer insan faaliyetlerinin kısıtlanması sonucu olabilecek sismik gürültünde bir düşüş olduğunu bildiriyorlar. Bunun dedektörlerin daha küçük depremleri tespit etmesini, volkanik aktiviteyi ve diğer sismik olayları izleme çabalarını artırabileceğini söylüyorlar.

https://futurism.com/the-byte/earth-standing-still-pandemic

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