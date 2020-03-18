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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgını nedeniyle ekran kartı ve anakart satışları rekor düşüşler yaşıyor

    Koronavirüs salgınının insanları eve kapatması nedeniyle ekran kartı ve anakart ürünlerine olan talepte olağanüstü bir düşüş yaşanıyor. Yaz sonuna kadar düşük talep devam edebilir.
    2 gün
    15,1b
    19
    24
    Anakart
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgını nedeniyle ekran kartı ve anakart satışları rekor düşüşler yaşıyor

    Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi sınıfına aldığı koronavirüs salgını hem insanları hem de sektörleri vurmaya devam ediyor. Çin’de üretim normale dönme sinyalleri verse de eve kapalı kalan tüketiciler nedeniyle satışlar dibe vurdu.

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    Sektör yara aldı

    Sektör kaynaklarına göre Çin’de anakart ürünlerine olan talep yıl bazında yüzde 50 civarında azalmış durumda ve Temmuz sonrasına kadar da bir yükselme beklenmiyor. Global çapta da anakart satışlarında rekor düşüşlerin yaşanması bekleniyor.

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    Ekran kartı tarafında da benzer senaryolar söz konusu ve yaz sonuna kadar bir iyileşme beklenmiyor. Nvidia’nın GTC 2020 sanal konferans etkinliği de bu nedenle iptal edilmiş olabilir. AMD, Nvidia ve Intel’in bu yıl bekledikleri satış rakamına ulaşamayacakları tahmin ediliyor.

    Talepte yaşanan keskin düşüşlerin bazı donanım bileşenlerinin ortalama fiyatını da aşağı çekebileceği dile getiriliyor. Bunun sonucunda da üretim aşamasında darboğazların yaşanabileceği tahmin ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/264840/report-gpu-motherboard-shipments-hitting-record-lows-in-wake-of-coronavirus-outbreak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 gün en beğenilen
    Hadi indirin bakayım fiyatları, en az %50 altını kabul etmeyiz.
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    Mütercim Bey (Faruk Özcan) 2 gün Mutlak.Sıfır
    Valla o indirim gelse de bize işlemez. Keşke işlese de yeni kart alabilsem.
    Yanıtla +1
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    2019daDHyekatilmak 2 gün
    Ram üreticilerinden virüs nedeniyle zam bekliyoruz
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    alito (A. Teyfik Görmez) 2 gün
    Teknoloji piyasası ayakta kalabilmek için elindeki stokların fiyatlarını yarı yarıya kırmak zorunda kalabilir. Aksi taktirde iflasın eşiğine gelebilirler. Küresel bir panikte insanlar sadece gıdaya ve ilaca para harcarlar.
    Teknoloji piyasası ayakta kalabilmek için elindeki stokların fiyatlarını yarı yarıya kırmak zorunda kalabilir. Aksi taktirde iflasın eşiğine gelebilirler. Küres...
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 21 sa.
    Bizde gram indirim olmayacağı gibi yer yer bindirimler var, malum dolar kuru
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    kartal172 (Cemil ) 23 sa.
    Ülkede inmez o fiyatlar.. dolar artar gerekirse, çünkü aynı orantıda ülkenin ekonomisi de zayıflar.
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    kajmeran89 (Gökhan Gökhan) 1 gün
    Daha sistemi değiştirmeyi düşünmüyordum FX işlemcili sistem kullanıyorum eğer tatmin edici indirimler olursa sistemi değiştiririm bu vesileyle fakat bu fiyatlarda kesinlikle en son tercihim sistem toplama olur
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    hhdk (Selim ) 1 gün
    Fiyatlar düşüşe geçerse gerekirse fazladan iki sistem daha toplarız. Üreticileri anakarta boğarız.
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    sasuta (Suat KIRBIZ) 1 gün
    tamda htpc kurma aşamasındayım düşsün fiyatlar iyi gelir :D Özellikle ekran kartları miningciler yüzünden fırladı zaten halâ daha ceremesini çekiyor sektör...
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    turgay2584 (turgay yılmaz) 1 gün
    Otomobil fabrikaları kapanıyor. Aynısı elektronikte de olursa fiyatlar yine artar.
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    # Ace # (Hakan ) 1 gün
    Güzel gelişme ama bizim işimize yaramıyor bizde her şey uçuyor fiyat bazlı.
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    shankssan (Shanks ) 1 gün
    Düşünmediğini bir konu var. Fiyatlar düşse bile dolar uçuyor. 6.52 yi gördü bugün onuda düşünün.
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    eylül kabus (eylül ) 1 gün
    Bir MSI 1660 super gaming X alamadım gitti. Çok pahalı. 1.800 TL bu kart için kabul edilebilir seviye. Fakat gel gör ki 2.200- 2.300 TL lerde.
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    DH Misafiri 1 gün
    Yeni dizüstü bilgisayar almayı planlıyordum. Umarım pc lerede indirim gelir
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