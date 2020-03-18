Koronavirüs salgını nedeniyle ekran kartı ve anakart satışları rekor düşüşler yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi sınıfına aldığı koronavirüs salgını hem insanları hem de sektörleri vurmaya devam ediyor. Çin’de üretim normale dönme sinyalleri verse de eve kapalı kalan tüketiciler nedeniyle satışlar dibe vurdu.

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Sektör yara aldı

Sektör kaynaklarına göre Çin’de anakart ürünlerine olan talep yıl bazında yüzde 50 civarında azalmış durumda ve Temmuz sonrasına kadar da bir yükselme beklenmiyor. Global çapta da anakart satışlarında rekor düşüşlerin yaşanması bekleniyor.

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Ekran kartı tarafında da benzer senaryolar söz konusu ve yaz sonuna kadar bir iyileşme beklenmiyor. Nvidia’nın GTC 2020 sanal konferans etkinliği de bu nedenle iptal edilmiş olabilir. AMD, Nvidia ve Intel’in bu yıl bekledikleri satış rakamına ulaşamayacakları tahmin ediliyor.

Talepte yaşanan keskin düşüşlerin bazı donanım bileşenlerinin ortalama fiyatını da aşağı çekebileceği dile getiriliyor. Bunun sonucunda da üretim aşamasında darboğazların yaşanabileceği tahmin ediliyor.

https://www.techpowerup.com/264840/report-gpu-motherboard-shipments-hitting-record-lows-in-wake-of-coronavirus-outbreak

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