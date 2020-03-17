Koronavirüs tanısı konulan Tom Hanks ve eşi taburcu edildi

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Avusturalya’da Elvis Presley ile ilgili bir filmin çekimi esnasında koronavirüs salgınına yakalanan ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. İkiliden iyi haber geldi.

Taburcu edildiler

Ünlü aktör Tom Hanks ve eşinin kaldıkları lüks otel odasında veya çevresinde koronavirüs mikrobu kaptıkları ifade ediliyor. Zira bu otelde daha önce ülkedeki ilk koronvirüs vakası sayılan bir Çinli kalmıştı.

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Tom Hanks koronvirüse yakalandığını ve karantinaya alındığını Instagram hesabı üzerinden duyurmuştu. 63 yaşındaki aktörün B tipi şeker hastalığı da bulunuyordu. 5 günlük tedavinin ardından Tom Hanks ve eşinin taburcu edildiği haberi geldi.

Ünlü aktör biraz kırgınlık ve vücutta ağrılar hissettiğini ifade ediyor. Rita Wilson’da ise geçici olarak çillerin oluştuğunu dile getiriyor. Tom Hanks bir süre daha Queensland’de kiralanan bir evde karantina altında kalacaklar.

Diğer taraftan Idris Elba da koronavirüs olan ünlüler kervanına katıldı. Herhangi bir semptom göstermeyen Idris Elba testin pozitif çıktığını ve evde karantina altında olduğunu duyurdu.

https://www.cnbc.com/2020/03/17/coronavirus-tom-hanks-and-rita-wilson-released-from-hospital.html

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