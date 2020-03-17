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    Koronavirüs tanısı konulan Tom Hanks ve eşi taburcu edildi

    Koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alınan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson 5 gün sonra taburcu edildi. İkili kiralık bir evde bir süre karantina da kalacak.
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    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs tanısı konulan Tom Hanks ve eşi taburcu edildi
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    Avusturalya’da Elvis Presley ile ilgili bir filmin çekimi esnasında koronavirüs salgınına yakalanan ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. İkiliden iyi haber geldi.

    Taburcu edildiler

    Ünlü aktör Tom Hanks ve eşinin kaldıkları lüks otel odasında veya çevresinde koronavirüs mikrobu kaptıkları ifade ediliyor. Zira bu otelde daha önce ülkedeki ilk koronvirüs vakası sayılan bir Çinli kalmıştı.

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    Tom Hanks koronvirüse yakalandığını ve karantinaya alındığını Instagram hesabı üzerinden duyurmuştu. 63 yaşındaki aktörün B tipi şeker hastalığı da bulunuyordu. 5 günlük tedavinin ardından Tom Hanks ve eşinin taburcu edildiği haberi geldi.

    Ünlü aktör biraz kırgınlık ve vücutta ağrılar hissettiğini ifade ediyor. Rita Wilson’da ise geçici olarak çillerin oluştuğunu dile getiriyor. Tom Hanks bir süre daha Queensland’de kiralanan bir evde karantina altında kalacaklar.

    Diğer taraftan Idris Elba da koronavirüs olan ünlüler kervanına katıldı. Herhangi bir semptom göstermeyen Idris Elba testin pozitif çıktığını ve evde karantina altında olduğunu duyurdu.



    https://www.cnbc.com/2020/03/17/coronavirus-tom-hanks-and-rita-wilson-released-from-hospital.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    shockwave error (Burak T.) 3 gün en beğenilen
    63 yaşında ve B tipi şeker hastalığı... Nasıl 5 günde taburcu edilmiş. Daha bugün haberlerde vardı 30 yaşlarında Amerika'daki bir hemşire iyileşme sürecini anlatmış. 15 gün ağrıdan yerimden kıpırdayamadım diye..

    Sanki kişiye göre tedavi yapıyorlar gibi.
    63 yaşında ve B tipi şeker hastalığı... Nasıl 5 günde taburcu edilmiş. Daha bugün haberlerde vardı 30 yaşlarında Amerika'daki bir hemşire iyileşme sürecini anla...
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 gün
    Ya bunlar sonraki testlerde negatif çıktı ya da bunları hastane bir güzel kandırmış :) Paran mı var, testin de güzel, tedavin de
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 gün
    Para olunca bu virüs 63 yaşında da olsan etki etmiyor demek 5 günde mucize iyileşme
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    oly1786 (ca ne) 3 gün
    Güzel haber.
    genetik yapı ve bağışıklık sistemi önemli.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 3 gün
    Nefes almak bile parayla bee!! Adamı 5 günde ayağa diktiler. Fakirler acı çekmeye devam ama.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 gün
    Ya bunlar sonraki testlerde negatif çıktı ya da bunları hastane bir güzel kandırmış :) Paran mı var, testin de güzel, tedavin de
    Yanıtla +7
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    shockwave error (Burak T.) 3 gün en beğenilen
    63 yaşında ve B tipi şeker hastalığı... Nasıl 5 günde taburcu edilmiş. Daha bugün haberlerde vardı 30 yaşlarında Amerika'daki bir hemşire iyileşme sürecini anlatmış. 15 gün ağrıdan yerimden kıpırdayamadım diye..

    Sanki kişiye göre tedavi yapıyorlar gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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