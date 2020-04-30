Koronavirüs salgınında 30 Nisan tablosu

Tam Boyutta Gör

Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınında bir süredir yatay seyire geçen vaka sayıları bugün yükselişe geçti. Son 24 saatte yapılan testler artarken hayatını kaybedenlerin sayısında ise azalma devam ediyor.

30 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan verilere göre son 24 saatte 42004 test yapıldı ve 2615 yeni vakaya rastlandı. Vaka sayısının düne göre biraz keskin bir artış yaşadığı görülüyor. Toplam test sayısı 1 milyonu geçerken vaka sayısı da 120204 oldu.

Ayrıca Bkz. "HP OMEN oyuncu dizüstü modeli Ryzen 7 4800H ile güncellendi"

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgınında vaka sayısı arttı

Ölüm rakamları umut vermeye devam ediyor. Bugün 93 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 3174 oldu. Yoğun bakımda 1514 hasta yatarken entübe olanların sayısı da 803 oldu.

Diğer taraftan iyileşen sayısı artmaya devam ediyor. Bugün 4846 iyileşen sayısı ile birlikte toplam iyileşen sayısı 48886 oldu. Böylece aktif vaka sayısı da 71500 civarına geriledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.