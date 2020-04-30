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    Koronavirüs salgınında 30 Nisan tablosu

    30 Nisan itibariyle ülkemizde 42004 test yapılırken 2615 yeni vakaya rastlandı. 93 kişi vefat ederken iyileşen sayısı 4846 oldu. Mayıs ayında biraz daha dikkat gerekiyor.
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    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında 30 Nisan tablosu
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    Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınında bir süredir yatay seyire geçen vaka sayıları bugün yükselişe geçti. Son 24 saatte yapılan testler artarken hayatını kaybedenlerin sayısında ise azalma devam ediyor.

    30 Nisan koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan verilere göre son 24 saatte 42004 test yapıldı ve 2615 yeni vakaya rastlandı. Vaka sayısının düne göre biraz keskin bir artış yaşadığı görülüyor. Toplam test sayısı 1 milyonu geçerken vaka sayısı da 120204 oldu.

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    Ölüm rakamları umut vermeye devam ediyor. Bugün 93 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 3174 oldu. Yoğun bakımda 1514 hasta yatarken entübe olanların sayısı da 803 oldu.

    Diğer taraftan iyileşen sayısı artmaya devam ediyor. Bugün 4846 iyileşen sayısı ile birlikte toplam iyileşen sayısı 48886 oldu. Böylece aktif vaka sayısı da 71500 civarına geriledi.

     

     

     



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