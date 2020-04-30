HP OMEN oyuncu dizüstü modeli Ryzen 7 4800H ile güncellendi

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AMD’nin mobil sistemler pazarında adeta fırtınalar estiren yeni Ryzen 4000 APU serisi HP OMEN oyuncu dizüstü modelinde de kendisine yer buldu. HP OMEN 15 dizüstü modeli Ryzen 7 4800H ile güncellendi.

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HP OMEN 15 özellikleri ve fiyatı

Yeni HP OMEN 15 modeli hem donanım hem de tasarım tarafında dikkat çekici güncellemeler almış. Ekran biraz daha ince çerçevelere sahip ve böylece kompakt bir yapı elde edilmiş. Ayrıca sayısal tuş takımı kaldırılarak alandan tasarruf sağlanmış. Menteşe sisteminin de yenilendiği ifade ediliyor.

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İç kısma geçersek AMD’nin yeni serideki en güçlü modellerinden 8 çekirdek ve 16 izlek birimli Ryzen 7 4800H kasada yerini almış. 45W enerji kullanan APU’nun yanında ise GeForce RTX 2060 ekran kartı yer alıyor. Böylece yüke göre oyuncular dahili Vega birimi ve Nvidia arasında geçiş yapabiliyor.

Adaptive Sync ile yırtılmaların önüne geçen dizüstü Bang & Olufsen ses sistemi ve RGB aydınlatmalı klavye kullanıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmayan HP OMEN 15 için 1370 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/266399/hp-updates-omen-15-laptop-design-now-features-amd-ryzen-7-4800h-and-geforce-rtx-2060

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