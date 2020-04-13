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    Koronavirüs salgınında vaka sayısı 60 bini geçti

    13 Nisan 2020 itibariyle koronavirüs salgınından 98 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 34456 testten ise 4093 yeni vaka tespit edildi. İyileşen sayısı ise 511 oldu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında vaka sayısı 60 bini geçti
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    Ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgınında vaka sayıları giderek artıyor. Bugün itibariyle yapılan testlerde yeni vaka, iyileşen ve ölüm sayıları düne göre biraz daha iyileşmiş durumda.

    13 Nisan koronavirüs sayıları

    Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 34456 adet test yapıldı ve 4039 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Test sayısı toplamda 410 bini geçerken toplam vaka sayısı da 61049 oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 501 oldu

    Toplam vakalardan bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 olarak gerçekleşti. Toplam ölüm sayısı ise 1296 oldu. Yoğun bakımda 1786 hasta yatarken entube olan hasta sayısı da 1063 olarak gerçekleşti.

    İyileşen hasta sayısının 511 artışla toplamda 3957 olduğunu görüyoruz. İyileşen hastaların kan plazmalarından koronavirüs hastalarına yapılacak transferin konuşulduğu bu dönemde iyileşme sayısı da önem taşıyor.

     



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    serdartas3 24 dk. yeni yorumcu
    Gerçek değil diyorlar. İnşallah doğru değildir bu
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    mcebi001 (murat çebi) 1 sa.
    Çok hasta olunca bi penisilin iğnesi adamı anında ayaklandirirya işte bunun ignesi çıkmadan kurtulmamız mümkün değil...
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Ölüm rakamlaro gerçek değil
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    pesclass 2 sa.
    3 haneli rakamları bulmuyoruz maşallah
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    GwynBleidd48 2 sa.
    Sonumuz hiç iyi değil
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    Puppey 2 sa.
    neden her gün aynı sayılara yakın ölüm oluyor ?
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 sa.
    Cepte para kalmadı artık, 10bin liralık destek kredisi de 3bine düşürüldü, bu saaten sonra kimsenin virüsü düşündüğü yok.
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    özgürbarisak 2 sa. yeni yorumcu
    Milletimiz dikkat etmiyor ki azalsın
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    koderap (Mert Can) 2 sa.
    Gel bunu düz hesap 350 bin yapalım
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