Koronavirüs salgınında vaka sayısı 60 bini geçti

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Ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgınında vaka sayıları giderek artıyor. Bugün itibariyle yapılan testlerde yeni vaka, iyileşen ve ölüm sayıları düne göre biraz daha iyileşmiş durumda.

13 Nisan koronavirüs sayıları

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 34456 adet test yapıldı ve 4039 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Test sayısı toplamda 410 bini geçerken toplam vaka sayısı da 61049 oldu.

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Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 501 oldu

Toplam vakalardan bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 olarak gerçekleşti. Toplam ölüm sayısı ise 1296 oldu. Yoğun bakımda 1786 hasta yatarken entube olan hasta sayısı da 1063 olarak gerçekleşti.

İyileşen hasta sayısının 511 artışla toplamda 3957 olduğunu görüyoruz. İyileşen hastaların kan plazmalarından koronavirüs hastalarına yapılacak transferin konuşulduğu bu dönemde iyileşme sayısı da önem taşıyor.

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