YouTube CEO’su açıkladı: 2026’da platformu neler bekliyor?

YouTube yapay zeka özellikleri 2026 yol haritası, platformun hem içerik üretim süreçlerini hem de içerik denetimini köklü biçimde değiştirmeye hazırlanıyor. YouTube CEO’su Neal Mohan tarafından yayımlanan kapsamlı blog yazısında, şirketin önümüzdeki iki yıl içinde yapay zeka destekli araçları daha yaygın ve sistematik biçimde kullanacağı doğrulandı. Açıklamaya göre bu yaklaşım, kısa video formatı Shorts’tan müzik üretimine, oyun geliştirmeden içerik güvenliğine kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.

İşte 2026'da YouTube'a gelecek yapay zeka destekli yeni özellikler:

İlk açıklamalara göre, 2026 itibarıyla içerik üreticileri kendi yapay zeka benzerliklerini kullanarak Shorts videoları oluşturabilecek. Bu özellik, kullanıcıların fiziksel olarak kamera karşısına geçmeden dijital olarak üretilmiş bir versiyonlarıyla kısa videolar hazırlamasına olanak tanıyacak. Neal Mohan, bu yaklaşımı yeni bir yaratıcı sınır olarak tanımlarken sistemin nasıl işleyeceğine dair teknik ayrıntıların henüz paylaşılmadığını da belirtti.

YouTube’un yeni yapay zeka hamlesi, platformun uzun süredir mücadele ettiği deepfake ve düşük kaliteli içerik sorunlarını da yeniden gündeme taşıyor. Mohan, yapay zeka tarafından üretilen sahte içeriklerin internet genelinde kritik bir sorun haline geldiğini kabul ederken, YouTube’un bu alandaki mevzuat girişimlerini desteklediğini vurguladı. Sahte İçeriklere Karşı Koruma Yasası gibi düzenlemeler, şirketin resmi olarak destek verdiği başlıklar arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Platform, içerik üreticilerini korumak için halihazırda kullanılan bazı sistemleri de geliştirmeye devam ediyor. Yeni yüklenen videoları tarayarak mevcut içeriklerle eşleştiren tespit araçları, bir kullanıcının yüzünün veya sesinin izinsiz biçimde kullanılıp kullanılmadığını belirleyebiliyor. Bu sistemler sayesinde üreticiler, kendi görüntülerinin yetkisiz yapay zeka kullanımına karşı doğrudan platform üzerinden itiraz edebiliyor.

Blog yazısında dikkat çeken bir diğer başlık, üretim odaklı yapay zeka araçlarının kapsamının genişlemesi oldu. Hâlihazırda beta sürecinde olan kodsuz oyun geliştirme altyapısı, tek bir metin komutuyla oynanabilir içerikler üretmeye imkân tanıyor. Bu sistem, Google’ın Gemini 3 modeli üzerine inşa edilmiş durumda ve teknik bilgi gerektirmeden basit oyun deneyimleri oluşturulmasını hedefliyor. Benzer şekilde, yeni müzik üretim araçlarının da içerik üreticilerine sunulacağı doğrulandı. Bu araçlar, telif ve özgünlük konularının daha yakından izleneceği bir çerçeveyle birlikte geliştiriliyor.

Tüm bu yeniliklere paralel olarak YouTube; spam, tıklama tuzağı ve düşük kaliteli yapay zeka içerikleriyle mücadeleyi de önceliklendirmiş durumda. Mohan’ın paylaştığı verilere göre Aralık ayında günlük ortalama altı milyon izleyici, on dakikadan fazla yapay zeka tarafından otomatik olarak seslendirilmiş içerik tüketti. Bu istatistik, algoritmik içeriklerin erişim gücünü gösterirken, kalite denetiminin neden kritik hale geldiğini de ortaya koyuyor.

