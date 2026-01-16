TikTok, Avrupa’da yaş tespit sistemini devreye alıyor

TikTok, her ay küresel çapta yaklaşık 6 milyon yaşa uygun olmayan hesabı sildiğini belirtirken aynı zamanda kullanıcı gizliliğini koruyarak yaşı kesin biçimde doğrulamanın küresel ölçekte kabul görmüş bir yöntemi bulunmadığını da aktarıyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
Yeni yaş tespit mekanizması profil bilgileri, paylaşılan videolar ve kullanıcı davranışlarını birlikte analiz ederek bir hesabın reşit olmayan bir kullanıcıya ait olup olmadığını tahmin ediyor. Ancak TikTok, bu sürecin otomatik bir yasaklama sistemi olmadığının özellikle altını çiziyor. Yapay zeka tarafından şüpheli olarak işaretlenen hesaplar, uzman moderatörler tarafından manuel incelemeye alınıyor ve hesabın silinip silinmeyeceğine bu değerlendirme sonucunda karar veriliyor.
Yaş nedeniyle işlem yapılan hesaplar için itiraz hakkı da sunuluyor. Kullanıcılar, üçüncü taraf doğrulama araçları aracılığıyla yaşlarını kanıtlayabiliyor. Bu yöntemler arasında Yoti tarafından geliştirilen yüz tabanlı yaş tahmini teknolojisi, kredi kartı doğrulaması ve resmi kimlik belgeleri yer alıyor
Şirket, sistemin Avrupa’ya özgü düzenleyici gereklilikler dikkate alınarak geliştirildiğini ve süreç boyunca İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile yakın iş birliği yapıldığını ifade ediyor. Bu kurum, TikTok’un Avrupa Birliği’ndeki ana gizlilik düzenleyicisi konumunda bulunuyor.
Birçok ülke yaş sınırlaması getiyor
Avrupa cephesinde ise Avrupa Parlamentosu, Kasım ayında AB genelinde sosyal medya için asgari yaşın 16 olması yönünde bağlayıcı olmayan bir karar kabul etti. Türkiye de yine 16 yaş altına bir yasak getirmeyi planlıyor.
Bu arada TikTok, sistemin devreye girdiğini Avrupa’daki kullanıcılara bildirecek. Uygulama, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkeleri, İsviçre ve Birleşik Krallık’ı kapsayacak şekilde hayata geçirilecek. Türkiye, EAA kapsamında bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: