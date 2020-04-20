Koronavirüs salgınının Avrupa'daki otomobil satışlarına etkisi

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Koronavirüs salgını yüzünden zor günler geçiren Avrupa’da bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri otomotiv sektörü oldu. Salgının olumsuz etkileri geçen ay ve yılın ilk çeyreğinde otomobil satışlarına açık şekilde yansıdı.

ODD’nin Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırladığı rapora göre, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve İngiltere’nin dahil olduğu otomobil pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 azaldı ve 3 milyon 54 bin 703 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 4 milyon 146 bin 822 adet satış gerçekleşmişti.

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En fazla düşüş İtalya'da

Hazırlanan rapora göre, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 35,5 ile koronavirüs salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkesi İtalya’da görüldü. Sadece mart ayında İtalya’da yüzde 85’lik rekor bir düşüş yaşandı. İtalya’nın ardından en fazla düşüş yüzde 34,1 ile Fransa ve yüzde 32,4 ile Avusturya’da kaydedildi. İspanya ve İngiltere’de satışlar yüzde 31 gerilerken, Almanya’daki otomobil satışlarında da yüzde 20,3 düşüş gözlendi.

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İlk çeyrekte en çok otomobil satan Avrupa ülkesi Almanya

Koronavirüs salgınının etkili olduğu ilk çeyrekte Avrupa’nın en fazla otomobil satan ülkesi Mercedes, BMW ve Volkswagen gibi köklü markalara sahip olan Almanya oldu. Avrupa’nın otomotiv alanındaki lokomotif ülkesi Almanya, söz konusu dönemde 701 bin 362 adetlik satış gerçekleştirdi. Almanya’yı 483 bin 557 adetlik satışla İngiltere izledi. Otomobil satışlarında üçüncü sırada yer alan Fransa 364 bin 679 adet, ardından gelen İtalya ise 218 bin 705 adet otomobil sattı.

Koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bu nedenle uzmanlara göre otomobil satışlarındaki düşüş Nisan ayında da devam edecek.

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