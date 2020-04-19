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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karsan otonom otobüs geliştiriyor

    Türkiye'nin şehir içi otobüs üreticilerinden Karsan, otonom otobüs için kolları sıvadı. Karsan Atak Electric modeline seviye 4 otonom sürüş yeteneği kazandırılacak.
    31 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Karsan otonom otobüs geliştiriyor
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    Yerli otomobili üreten TOGG’un yüzde 19’unu oluşturan Kıraça Holding’in otobüs üretim şirketi Karsan, otonom otobüsünü duyurdu. Karsan Atak Electric, otonom sürüş fonksiyonuna kavuşacak.

    Elektrikli Karsan Atak modeline otonom sürüş yeteneği kavuşturmak için Türk firması ADASTEC ile ortak bir altyapı hazırladı. Otonom araçlarda 5 farklı seviyede otonom kabiliyeti oluyor. Karsan Atak Electric, “yüksek otonom” diye tabir edilen seviye-4 otonom sürüş yeteneğine sahip olacak. Seviye-4 otonom araçlarda direksion, fren, gaz kontrolü çoğunlukla yapay zeka tarafından gerçekleştiriliyor. Yolun ve trafiğin karmaşıklaştığı durumlarda sürücünün direksiyon kontrolünü devralması gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satışları ne durumda?"

    Otonom Karsan Atak Electric’in ilk prototipinin Ağustos ayında tamamlanması ve yıl sonunda kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor. Karsan Atak Electric 230 kW gücünde yüzde 100 elektrikli motora sahip. Tam şarjla 300 km menzil sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde 3 saatte şarj oluyor.



    https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/karsan-atak-electric-otonom-olacak-haberi-468135 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 16 dk. yeni yorumcu
    İnşaklah şu korona üretimini aksatmax
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