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    Tesla'nın Avrupa'daki satışları önemli oranda düştü

    Tesla'nın Avrupa'daki satışları bu sene önemli oranda düştü. Avrupa'da elektrikli araç satışları küçük bir oranda düşüş kaydetse de, Tesla'nın kaybı pazarın çok üstünde gerçekleşti.
    Tesla'nın Avrupa'daki satışları önemli oranda düştü Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın Avrupa'daki satışları düştü. Bu sene genel olarak Avrupa'da elektrikli araç satışları küçük bir oranda düşüş kaydetse de, Tesla'nın kaybı pazarın çok üstünde gerçekleşti.

    Satışlar geçtiğimiz seneye göre %13,7 düştü

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Tesla, yılın ilk 11 ayında geçtiğimiz seneye göre %13,7 daha az araç satışı gerçekleştirdi. Bölge'de geçtiğimiz sene 327.635 adet araç satan şirketin satışları bu sene 282.692 adede geriledi. Tesla'nın Avrupa'daki pazar payı da %2,8'den %2,4'e düştü.

    Tesla, Kasım ayında ise Avrupa'da (AB, EFTA ve İngiltere) 26.200 araç teslim etti; bu rakam geçen yıla göre 10.000 araç daha az ve düşüş oranı yıl geneline göre daha fazla.

    Avrupa'daki genel elektrikli araç satışları ise yılın ilk 11 ayında geçtiğimiz seneye göre %1,4 düşüş gösterdi. Tesla'nın denklemden çıkarıldığı durumda, elektrikli araç satışlarının %1,3 arttığı görülüyor.

    Tesla'nın kayıpları, Avrupa'da artan rekabet ve hükümet teşviklerindeki azalma gibi faktörlere bağlanabilir. Bu arada ABD'de de Tesla için işler gitmiyor. Federal teşviklere, fiyat indirimlerine ve Cybertruck'ın piyasaya çıkmasına rağmen satışlar sabit seyrediyor. Üstelik, Donald Trump'ın elektrikli araç teşviklerini kaldırma planı devreye girerse, şirketin satışları daha da düşebilir. Elon Musk'ın umudu ise, teşviklerin kaldırılmasının diğer elektrikli araç üreticilerini daha fazla etkilemesi sonucu pazardaki rakiplerinin azalması ve pazar payının yükselmesi.

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