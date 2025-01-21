AB'de 2024'te otomobil satışları arttı, elektrikli araç satışları düştü

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Tam Boyutta Gör Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nde 2024 yılında gerçekleşen otomobil satışlarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, AB ülkelerinde Aralık ayında geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %5,1 artışla 910.505 araç satışı gerçekleşti. 2024'ün tamamında ise, bir önceki yıla göre %0,8 artışla 10,63 milyon araç satıldı.

Elektrikli araç satışları düştü

Birlik üyesi ülkelerde 2024 yılında satılan yeni otomobillerin %33,3'ü benzinli, %30,9'u hibrit, %13,6’sı elektrikli, %11,9'u dizel, %7,1'i şarj edilebilir (plug-in) hibrit ve %3,1'i diğer yakıt türlerini kullanan araçlar oluşturdu. AB'de geçtiğimiz sene elektrikli araç satışları %5,9, şarj edilebilir hibrit satışları ise %6,8 düştü.

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Ülkeler bazında en fazla otomobil satışının gerçekleştiği ülke 2,82 milyon adet ile Almanya oldu. Fransa'da 1,72 milyon, İtalya'da 1,56 milyon ve İspanya'da 1,02 milyon yeni otomobil satışı gerçekleşti.

Üreticilere göre, 2024 yılında AB'de en fazla otomobil satışını 2,84 milyon araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu 1,74 milyon satış rakamıyla ikinci sırada yer alırken, 1,15 milyon adet satış gerçekleştiren Renault Grubu üçüncü sırada yer aldı.

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