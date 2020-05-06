Koronavirüs vakasında artış görülüyor

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Koronavirüs salgını ile en iyi şekilde mücadele etmeye çalışan ülkemizde testler de hız kesmeden devam ediyor. Son 24 saatte yapılan testlerde pozitif vaka sayılarının iki gündür bir artış içerisinde olduğu görülüyor.

6 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 30 bin adet test yapıldı ve bu testlerde 2253 kişide koronavirüs vakasına rastlandı. Toplam test sayısı 1 milyon 234 bin olurken toplam vaka sayısı da 131 744’e yükseldi.

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Vakalar içerisinde vefat sayısı 64 olurken toplam vefat sayısı 3584 olarak gerçekleşti. Yoğun bakımda 1278 hasta yatarken entube sayısı da 669’a geriledi. İyileşen vaka sayısı ise 4917 ile toplamda 78 202 oldu.

Sağlık Bakanı Koca önümüzdeki günlerde TÜİK tarafından örneklem ile belirlenen toplam 150 bin kişiye rastgele test işlemine başlayacaklarını açıkladı. Semptomsuz geçiren hastaların belirlenmesinde önemli olan bu testler ile birlikte sayı biraz daha artabilir.

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