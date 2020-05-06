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    Koronavirüs vakasında artış görülüyor

    Son 24 saatte yapılan 30 bin testte pozitif vaka sayısı 2253 oldu ve ikinci gün de artış kaydedildi. Yoğun bakım ve entube hasta sayıları ise sürekli düşüş içerisinde.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs vakasında artış görülüyor
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    Koronavirüs salgını ile en iyi şekilde mücadele etmeye çalışan ülkemizde testler de hız kesmeden devam ediyor. Son 24 saatte yapılan testlerde pozitif vaka sayılarının iki gündür bir artış içerisinde olduğu görülüyor.

    6 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 30 bin adet test yapıldı ve bu testlerde 2253 kişide koronavirüs vakasına rastlandı. Toplam test sayısı 1 milyon 234 bin olurken toplam vaka sayısı da 131 744’e yükseldi.

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    Vakalar içerisinde vefat sayısı 64 olurken toplam vefat sayısı 3584 olarak gerçekleşti. Yoğun bakımda 1278 hasta yatarken entube sayısı da 669’a geriledi. İyileşen vaka sayısı ise 4917 ile toplamda 78 202 oldu.

    Sağlık Bakanı Koca önümüzdeki günlerde TÜİK tarafından örneklem ile belirlenen toplam 150 bin kişiye rastgele test işlemine başlayacaklarını açıkladı. Semptomsuz geçiren hastaların belirlenmesinde önemli olan bu testler ile birlikte sayı biraz daha artabilir.



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    Bay Robot ( tunc) 1 hf. en beğenilen
    Farkettiniz mi test sayısı giderek düşüyor, vaka sayısı test sayısının düşmesine rağmen artıyor...



    Üstüne bir de vefatına “bulaşıcı hastalık” yazılıp bu sayılara dahil edilmeyenler var...
    Farkettiniz mi test sayısı giderek düşüyor, vaka sayısı test sayısının düşmesine rağmen artıyor... Üstüne bir de vefatına “bulaşıcı hastalık”...
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf. deoks
    E kardeşim ekonomik olarak çarklar dönsün de mesele o değil ki. Bu salgın gösterdi ki bizim bir birikimimiz yokmuş, hazırlık yapmamışız. Devlet dediğin gelecek planlaması yapar her türlü şeye karşı sosyo ekonomik önlemler alır. Ekonomik gerçeklerin farkındayız ama sorun bunun farkında olmayanların bizi yönetmeleri. Yıllar içerisinde yapılan dolar tahminlerine bakarak da bunu anlayabilirsin.
    E kardeşim ekonomik olarak çarklar dönsün de mesele o değil ki. Bu salgın gösterdi ki bizim bir birikimimiz yokmuş, hazırlık yapmamışız. Devlet dediğin gelecek ...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. mert1907
    O birikim geçtiğimiz aylarda yenildi yutuldu. Bu gibi durumlar için İhtiyat Akçesi vardı, altın klozet yaptık.
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    yusufd84 1 hf.
    avm’ler bir açılsın izleyin o zaman o rakamları...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    atarlı.ergen 1 hf.
    keMalin altın klozet yalanına inanan saflar hala var demekki yada algı peşindeler bu hain nankörlerin iplerini alıp hastalanınca avrupaya göndereceksin bakalım orada onlara nasıl bakıyorlar.
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    monacomen 1 hf.
    Başlığı beğenmedim. "Yoğun bakım ve entube hasta sayılarında ve ölümlerde düşüş" olmasına rağme "Koronavirüs vakasında artış görülüyor" diye açılması doğru değil bence.

    İkincisi burada rakamlar az, çok daha fazla öleceksiniz, çok fena olacaksınız, ölümünüz yaklaşıyor diyenler acaba ailesi veya akrabalarından kaçını kaybetti de kayıtlara geçmedi bunu bildirebilir mi? Veya önümüzdeki günlerde ölümler artacak ise ailesinin, akrabasının veya kendisinin ne şekilde ve nerede öleceğini de bildirebilir mi malum bu kadar çok istekli isteler demek ki aileden kaybetmeyi düşündükleri birileri var, yoksa kendilerinin bir ölümsüzlüğü, okunmuş üflenmişliği, bir sığınakları veya bir aşıları mı var ki bu ölümden bu kadar kolay bahsedip hep başkalarının ölümü üzerine konuşuyor kendilerine yakıştırmıyorlar?
    Söylesenize hanginiz gerçekten ölümü bu kadar çok istiyor?

    Türkleri sevmeyebilirsiniz ama virüs ırk ayırmıyor.
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    msdos34 (cyber darbe) 1 hf.
    Hastalığın 7 ile 14 gün arasında kuluçka süresi olduğu söyleniyor.Bugünden geriye gidince sokağa çıkma yasağı olan günlerin hastaları gibi gözüküyor.Hepsi demiyorum ortalama olarak sokağa çıkma yasağına denk geliyor.Yani bugün caddelerde sokaklarda parklarda gezen insanlar değil.Bu sayılar bana bir garip geliyor.
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    ByBaterist (uygar demir) 1 hf.
    Bilinç sıfır abi bizim bu millette. Sosyal mesafe hak getire.
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    yavuzuslu (yavuz uslu) 1 hf.
    hele bir normalleşme başlasın o zaman görürsünüz o zaman kesinlikle fazlasıyla artacak ortalık beter olacak aşısı bulunmayan bi hastalık var millet normalleşmekten bahsediyor tamamen saçmalık görecez bakalım filmi
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    yusufd84 1 hf.
    avm’ler bir açılsın izleyin o zaman o rakamları...
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    deoks 1 hf.
    Evet evet yıl sonuna kadar her yeri kapalı tutalım. Dolar 10 lirayı görsün, nüfusun yarısı işsiz kalsın, tarlalar boş kalıp yiyecek patates bulamayalım, hastanelerimiz covid yerine intihar vakalarıyla dolsun taşsın. Yeter ki virüsü yenelim.
    3 Yanıt Yanıtla +9
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    Efe (Efe ) 1 hf. deoks
    Bunların suçlusu vatandaş değil.Ama çilesini vatandaş çekiyor maalesef. Sen de biliyorsun
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    Nightmare70 (Fuzun ) 1 hf. deoks
    Yürü be kapitalizmin bel kemiği kim tutar seni...
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf. deoks
    E kardeşim ekonomik olarak çarklar dönsün de mesele o değil ki. Bu salgın gösterdi ki bizim bir birikimimiz yokmuş, hazırlık yapmamışız. Devlet dediğin gelecek planlaması yapar her türlü şeye karşı sosyo ekonomik önlemler alır. Ekonomik gerçeklerin farkındayız ama sorun bunun farkında olmayanların bizi yönetmeleri. Yıllar içerisinde yapılan dolar tahminlerine bakarak da bunu anlayabilirsin.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf. en beğenilen
    Farkettiniz mi test sayısı giderek düşüyor, vaka sayısı test sayısının düşmesine rağmen artıyor...



    Üstüne bir de vefatına “bulaşıcı hastalık” yazılıp bu sayılara dahil edilmeyenler var...
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