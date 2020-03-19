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    Koronavirüs yüzünden eve kapananlar dijital içerik platformlarına koştu

    Koronavirüs tehdidi nedeniyle evde daha fazla vakit geçirmeye başlayan insanlar Netflix, BluTV gibi platformlara akın etti. İzlenme sürelerinde son bir haftada yüzde 50 civarında artış yaşandı.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Koronavirüs yüzünden eve kapananlar dijital içerik platformlarına koştu

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle herkese “evdekal” çağrısı yapılıyor. Yetkililerin bu çağrısına kulak verip kendini eve kapatan insanlar çareyi dijital platformlara yönelmekte buldu. Bu da Netflix, BluTV gibi dijital içerik platformlarına yönelmekte buldu.

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    İçerik dağıtım şirketi Medianova, koronavirüsten korunmak için evlerine kapanan tüketicilerin dijital dünyadaki ayak izlerini takibe aldı. Bu kapsamda elde edilen verilere göre tüketiciler, internet ortamındaki video ve müzik gibi içerik servislerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu alanda son bir haftada yüzde 50 gibi ciddi bir yükseliş söz konusu. Sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda video içeriklerine olan ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi"

    Yerli dijital platform BluTV İçerik Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz, 12 Mart’tan yani Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından itibaren günlük yeni üye sayılarında yüzde 100, izlenme sürelerinde ise önceki haftalara göre yüzde 40 oranında artış olduğunu açıkladı. Canlı yayın özelliği üzerinden haber kanallarının izlenme sürelerinde de yüzde 50 civarında artış yaşandı.

    Normalde mesai saatleri olan 09.00-18.00 saatleri arasında yapılan izlenmelerde de yüzde 21 artış söz konusu. Oflaz’a göre bu durum, insanların alınan tedbirlere uyduğunu ve evde daha çok vakit geçirdiğini gösteriyor.



    https://www.dunya.com/ekonomi/evde-kalanlar-video-platformlarina-kostu-haberi-465353 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 20 sa.
    TV+, BeinConnect gibi başka firmalarda var.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 20 sa.
    Ben bahçemle ilgileniyorum, en güzel vakit bahçede bitkikerle uğraşarak geçiyor.
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    DH Misafiri 21 sa.
    yoo dijital platformlara koşmadık nette herşey bedava zaten??
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    BlackLead 1 gün
    Netflix avrupa Birliğinin isteği üzerine önümüzde ki bir ay boyunca avrupa ülkelerinde yayın kalitesini düşürdüğünü açıkladı. Böylece herkesin eve kapanıp internete sarıldığı bu dönemde netflixin yarattığı ağ trafiği azalacakmış. %25 yayın kalitesi düşürülecek yani bitrate leri kısacaklar.



    Haberiniz olsun



    Kaynak


    webtekno.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 gün
    Eve kapanan ya film izliyor yada oyun oynuyor
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    kartilkisi 1 gün
    Arkadaşım...Vodafone tv mobil abonelerin hepsine özel şifreli premium yayınlarını hediye şeklinde geçici süreyle corona virüs sebepiyle açmıyacakmı?...
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