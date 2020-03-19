Koronavirüs yüzünden eve kapananlar dijital içerik platformlarına koştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle herkese “evdekal” çağrısı yapılıyor. Yetkililerin bu çağrısına kulak verip kendini eve kapatan insanlar çareyi dijital platformlara yönelmekte buldu. Bu da Netflix, BluTV gibi dijital içerik platformlarına yönelmekte buldu.

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İçerik dağıtım şirketi Medianova, koronavirüsten korunmak için evlerine kapanan tüketicilerin dijital dünyadaki ayak izlerini takibe aldı. Bu kapsamda elde edilen verilere göre tüketiciler, internet ortamındaki video ve müzik gibi içerik servislerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu alanda son bir haftada yüzde 50 gibi ciddi bir yükseliş söz konusu. Sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda video içeriklerine olan ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.

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Yerli dijital platform BluTV İçerik Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz, 12 Mart’tan yani Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından itibaren günlük yeni üye sayılarında yüzde 100, izlenme sürelerinde ise önceki haftalara göre yüzde 40 oranında artış olduğunu açıkladı. Canlı yayın özelliği üzerinden haber kanallarının izlenme sürelerinde de yüzde 50 civarında artış yaşandı.

Normalde mesai saatleri olan 09.00-18.00 saatleri arasında yapılan izlenmelerde de yüzde 21 artış söz konusu. Oflaz’a göre bu durum, insanların alınan tedbirlere uyduğunu ve evde daha çok vakit geçirdiğini gösteriyor.

https://www.dunya.com/ekonomi/evde-kalanlar-video-platformlarina-kostu-haberi-465353

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