Koronavirüse karşı Abdi İbrahim’den ilaç hamlesi

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Dünyayı adeta felce uğratan koronavirüs salgını için pek çok firmanın ve kuruluşun sıfırdan aşı üretimi çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların uzun süreceği tahmin edildiği için elinde tecrübe olan üreticiler de alternatif yollar arıyor.

Klorokin fosfat tabanlı

Bir yandan tütün bitkisini temel alan çalışmalar devam ederken diğer taraftan sıtma ve HIV gibi durumlarda kullanılan hammaddeler temel alınarak ilaç üretiliyor. Abdi İbrahim de koronavirüs tedavisinde etken bir madde olan klorokin fosfat ilaçlarının üretimine başladı.

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Dünyanın bir anda adeta hücum ettiği klorokin fosfat bunun yanında sınırların kapalı olması nedeniyle de zor temin edilmeye başladı. Abdi İbrahim şimdilik bir süre idare edecek kadar hammadde elde etmiş durumda.

Habertürk yazarı Güntay Şimşek ve Abdi İbrahim tarafından paylaşılan bilgilere göre Pazartesi günü 70 bin adet, 10 Nisan tarihinde ise 90 bin olmak üzere 160 bin kutu ilaç üretilmiş ve Sağlık Bakanlığına hibe edilmiş olacak. Abdi İbrahim bu ilacın ülkemizdeki tek üreticisi durumunda.

160 bin kutu ilacın kullanım dozlarına göre 40 bin kişiye yeteceği tahmin ediliyor. Abdi İbrahim sonraki günlerde de ilacın hammaddesini temin etmeye çalışacak ve yıl sonuna kadar yapılan üretimden herhangi bir şekilde ücret talep edilmeyecek.

https://www.haberturk.com/yazarlar/guntay-simsek-1019/2632613-abdi-ibrahimden-kovid-19-icin-160-bin-ilac

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