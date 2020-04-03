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    Koronavirüse karşı Abdi İbrahim’den ilaç hamlesi

    Ünlü ilaç firması Abdi İbrahim, ülkemizde tek yetkili olduğu klorokin fosfat tabanlı ilacın üretimine başladı ve koronavirüs tedavisi için Sağlık Bakanlığına 160 bin kutu hibe etti.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüse karşı Abdi İbrahim’den ilaç hamlesi
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    Dünyayı adeta felce uğratan koronavirüs salgını için pek çok firmanın ve kuruluşun sıfırdan aşı üretimi çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların uzun süreceği tahmin edildiği için elinde tecrübe olan üreticiler de alternatif yollar arıyor.

    Klorokin fosfat tabanlı

    Bir yandan tütün bitkisini temel alan çalışmalar devam ederken diğer taraftan sıtma ve HIV gibi durumlarda kullanılan hammaddeler temel alınarak ilaç üretiliyor. Abdi İbrahim de koronavirüs tedavisinde etken bir madde olan klorokin fosfat ilaçlarının üretimine başladı.

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    Dünyanın bir anda adeta hücum ettiği klorokin fosfat bunun yanında sınırların kapalı olması nedeniyle de zor temin edilmeye başladı. Abdi İbrahim şimdilik bir süre idare edecek kadar hammadde elde etmiş durumda.

    Habertürk yazarı Güntay Şimşek ve Abdi İbrahim tarafından paylaşılan bilgilere göre Pazartesi günü 70 bin adet, 10 Nisan tarihinde ise 90 bin olmak üzere 160 bin kutu ilaç üretilmiş ve Sağlık Bakanlığına hibe edilmiş olacak. Abdi İbrahim bu ilacın ülkemizdeki tek üreticisi durumunda.

    160 bin kutu ilacın kullanım dozlarına göre 40 bin kişiye yeteceği tahmin ediliyor. Abdi İbrahim sonraki günlerde de ilacın hammaddesini temin etmeye çalışacak ve yıl sonuna kadar yapılan üretimden herhangi bir şekilde ücret talep edilmeyecek.



    https://www.haberturk.com/yazarlar/guntay-simsek-1019/2632613-abdi-ibrahimden-kovid-19-icin-160-bin-ilac Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 5 gün en beğenilen
    Amerika ingiltere fransa’nin da icinde bulundugu 80 ulke yardim istiyor ve gonderiyoruz, dunyada solunum cihazi ureten 6 ulkeden biri olduk, simdi sitma ilaci hammaddesi ile koronaya donuk ilac uretebilen firmamiz var. Bu basarilar ulkemizin, hepimizin. Gurur duydum
    Amerika ingiltere fransa’nin da icinde bulundugu 80 ulke yardim istiyor ve gonderiyoruz, dunyada solunum cihazi ureten 6 ulkeden biri olduk, simdi sitma ilaci h...
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    2 Yanıt Yanıtla +25
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    otemiz (Oğulcan ) 5 gün WB
    Neden? Sen bu saydığın ülkelerin vatandaşı mısın? Ya da Suriyeli? Çünkü sana IBAN atılıp 3-5 fişekle denmemiş
    Yanıtla +1
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    astegon (astegon CF) 5 gün WB
    Ama maskelerin 10-15 kat fiyat artışına engel olamayan benim güzel ülkem.

    Yanıtla +5
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    astegon (astegon CF) 5 gün WB
    Ama maskelerin 10-15 kat fiyat artışına engel olamayan benim güzel ülkem.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    otuz3 (Sezgin Sencer) 4 gün
    Bedavaya verecenmi ilaci ibo
    Yanıtla
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    WB 5 gün en beğenilen
    Amerika ingiltere fransa’nin da icinde bulundugu 80 ulke yardim istiyor ve gonderiyoruz, dunyada solunum cihazi ureten 6 ulkeden biri olduk, simdi sitma ilaci hammaddesi ile koronaya donuk ilac uretebilen firmamiz var. Bu basarilar ulkemizin, hepimizin. Gurur duydum
    2 Yanıt Yanıtla +25
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    otemiz (Oğulcan ) 5 gün WB
    Neden? Sen bu saydığın ülkelerin vatandaşı mısın? Ya da Suriyeli? Çünkü sana IBAN atılıp 3-5 fişekle denmemiş
    Yanıtla +1
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    astegon (astegon CF) 5 gün WB
    Ama maskelerin 10-15 kat fiyat artışına engel olamayan benim güzel ülkem.

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