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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüse yeni önlem: Mangal, berber ve kuaför yasak

    Koronavirüse karşı yeni yasaklar gelmeye devam ediliyor. Son olarak mangal, piknik yapmak yasaklandı. Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatıldı. Ayrıca 46 ülkeye uçuş yasağı geliyor.
    17 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüse yeni önlem: Mangal, berber ve kuaför yasak
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşam açıkladığı verilere göre Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 670’e ulaştı. Koronavirüs salgının yayılımını azaltmak için eve kapanmak ve zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamak gerekiyor. Tüm uyarılara rağmen gereksiz yere dışarı çıkan kitle olduğu için yeni yasaklar getirildi.

    Mangal yasak

    Tarım ve Orman Bakanlığı mangal ve piknik yapılmasını yasakladı. T.C.Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin açıklaması şöyle:

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    “Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına PİKNİK YAPILMASI ve MANGAL YAKILMASI YASAKLANMIŞTIR.”

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir adam sokakta Pokemon Go oynarken yakalandı"

    Berber, kuaför yasak

    İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin faaliyetleri bugün 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

    46 ülkeye uçuş yasağı geliyor

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu belirtildi ancak bu tweet kısa süre sonra silindi. Kaldırılan tweet hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Shgm.gov.tr adresine erişim sağlanamıyor. Daha önce 22 ülkeye uçuş yasağı açıklanmış ve uygulanmaya başlanmıştı. 46 ülkeye daha yasak gelmesiyle birlikte bu rakam 68'e çıkacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 17 sa. en beğenilen
    Komple 2 hafta sokağa çıkmayı yasaklasalar daha iyi olmaz mı ? Böyle taksit taksit mekanları kapatıyorlar ama millet dışarıda dolaşıyor ve yayılma devam ediyor.
    Komple 2 hafta sokağa çıkmayı yasaklasalar daha iyi olmaz mı ? Böyle taksit taksit mekanları kapatıyorlar ama millet dışarıda dolaşıyor ve yayılma devam ediyor....
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    Yanıtla +23
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    sosisvesalam (sosis salam) 15 sa.
    devlet ne kadar önlem alırsa alsın halk cahil olunca bir işe yaramaz. en iyisi çin gibi olucaksın apartman kapılarını kaynakla kapatacaksın.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 16 sa.
    sokağa çıkma yasağı getirilmeden bu insanlar anlamaz
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    WarSaw (Savaş T.) 13 sa.
    cahil sürüsü ucunda sadece kendin değil eben ninenin hayatı var deniliyor hala mangal piknik derdindeler
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    sosisvesalam (sosis salam) 15 sa.
    devlet ne kadar önlem alırsa alsın halk cahil olunca bir işe yaramaz. en iyisi çin gibi olucaksın apartman kapılarını kaynakla kapatacaksın.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 15 sa.
    Yerinde karar bizim millete yapmayın demiyeceksin direk yasaklayacaksın
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    sdelta 15 sa.
    Ne çekiyorsak yaşlılardan çekiyoruz şu an. Yaşlılar bu kadar çıkmaya devam ederse ben genç olarak umursamayıp temizlenip gitsin 65 yaş üstü diye sokağa çıkmaya başlayacağım. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Emeklilere, ev hanımlarına, 65 yaş üstüne, çalışmayan işsiz kesime, öğrenciye acilen sokağa çıkma yasağı gelmeli.Restoranlar ve kafeler acilen sadece paket servis verecek şekilde hizmete geçmeli.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 16 sa.
    sokağa çıkma yasağı getirilmeden bu insanlar anlamaz
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    BekirHan (Bekir Han) 16 sa.
    Belgrad ormanı ful çekiyor ne yasağı yahu
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 17 sa. en beğenilen
    Komple 2 hafta sokağa çıkmayı yasaklasalar daha iyi olmaz mı ? Böyle taksit taksit mekanları kapatıyorlar ama millet dışarıda dolaşıyor ve yayılma devam ediyor.
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