Koronavirüse yeni önlem: Mangal, berber ve kuaför yasak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşam açıkladığı verilere göre Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 670’e ulaştı. Koronavirüs salgının yayılımını azaltmak için eve kapanmak ve zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamak gerekiyor. Tüm uyarılara rağmen gereksiz yere dışarı çıkan kitle olduğu için yeni yasaklar getirildi.

Mangal yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı mangal ve piknik yapılmasını yasakladı. T.C.Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin açıklaması şöyle:

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Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı

“Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına PİKNİK YAPILMASI ve MANGAL YAKILMASI YASAKLANMIŞTIR.”

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir adam sokakta Pokemon Go oynarken yakalandı"

Berber, kuaför yasak

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin faaliyetleri bugün 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

46 ülkeye uçuş yasağı geliyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu belirtildi ancak bu tweet kısa süre sonra silindi. Kaldırılan tweet hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Shgm.gov.tr adresine erişim sağlanamıyor. Daha önce 22 ülkeye uçuş yasağı açıklanmış ve uygulanmaya başlanmıştı. 46 ülkeye daha yasak gelmesiyle birlikte bu rakam 68'e çıkacak.

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