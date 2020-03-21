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9 sa.

2020 Skoda Octavia Combi'nin detaylı fotoğrafları paylaşıldı [Galeri]

9 sa.

Koronavirüsten ülkemizde ölüm sayısı 21 oldu

9 sa.

Windows 10 yeni arayüzü Instagram paylaşımında göründü

10 sa.

Mozilla da FTP desteğini sonlandırıyor

10 sa.

Twitter daha fazla sağlık uzmanının hesabını onaylayacak

11 sa.

Windows 10 Enterprise sürüm 1709’un destek süresi uzatıldı

11 sa.

MSI Optix MAG272CQR oyuncu monitörünü denedik

11 sa.

YouTube artık güvenilir koronavirüs videolarını ana sayfada gösterecek

12 sa.

Tip 1 diyabet hastaları için pankreas uygulaması geliştirildi

12 sa.

ZTE Axon 11 5G'nin hangi işlemciyle geleceği belli oldu

13 sa.

Asetilkolin bağımlı M1 reseptör eksitasyonu hafızanın temelini oluşturuyor

13 sa.

Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı

14 sa.

Turkcell şebeke adını 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi

14 sa.

Xiaomi Mi 10S'in ekran özellikleri ortaya çıktı

15 sa.

Honor Play 9A'nın render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

16 sa.

Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı

17 sa.

Koronavirüse yeni önlem: Mangal, berber ve kuaför yasak

17 sa.

Amazon’a ait dağıtım merkezlerinden birinde çalışan işçide koronavirüs tespit edildi

17 sa.

Apple, Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışlarına sınırlama getirdi

18 sa.

'Call of Duty: Warzone' yükselişe devam ediyor: 10 günde 30 milyon oyuncuyu aştı

18 sa.

GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir adam sokakta Pokemon Go oynarken yakalandı

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2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın yapılacağı yeni tarih açıklandı

19 sa.

Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görüntülendi: İşte karşınızda iPhone 12 Pro

20 sa.

Evde vakit geçirenler için Gameloft ücretsiz oyun içi hediyeler verecek

20 sa.

2si1 | Türk SİHA'lar dünya gündeminde

20 sa.

Instagram DM'ye 'kaybolan mesajlar' geliyor!

21 sa.

YouTube da görüntü kalitesini AB sınırları içerisinde düşürüyor

22 sa.

MOFT Z çok yönlü stand bağış rekoru kırıyor

22 sa.

Xiaomi dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi oldu

23 sa.

Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası

23 sa.

Microsoft ve AMD en iyi DirectX 12 Ultimate için iş birliği yapıyor

23 sa.

Lara Croft oyunları ve Headsnatchers kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz

1 gün

Gişe rekorları kıran Sonic filmi erkenden internete geliyor

1 gün

Google I/O 2020 tamamen iptal edildi: Çevrimiçi de yapılmayacak

1 gün

Honor 30S'in Kirin 820 işlemci ile geleceği doğrulandı

1 gün

Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı

1 gün

Vulkan’a Ray Tracing desteği eklendi

1 gün

Altı kamera ile gelen Huawei P40 Pro PE'nin sensör özellikleri belli oldu

1 gün

Fitbit Charge 4'ün ilk görüntüleri internete düştü

1 gün

Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin, Snapdragon 865 işlemci ile geleceği onaylandı

1 gün

Sharp'tan elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya patent davası

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