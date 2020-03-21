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    Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir adam sokakta Pokemon Go oynarken yakalandı

    Yeni tip Koronavirüs hastalığı(COVID - 19) yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da vurdumduymaz bir baba, sokakta kızıyla birlikte Pokemon Go oynarken yakalandı.
    18 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
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    Mobil Oyunlar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir adam sokakta Pokemon Go oynarken yakalandı
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    Yeni tip Koronavirüs hastalığı yüzünden 9 Mart'tan beri karantina altında olan ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir baba, sokakta kızıyla birlikte Pokemon Go oynarken yakalandı.

    Ayrıca Bkz. "Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası"

    Akıllara durgunluk veren olay, İtalya'nın Kuzey Como eyaletindeki San Ferro kasabasında meydana geldi. 31 yaşındaki bir adam, onlarca uyarı ve yasağa aldırış etmeyip kızıyla birlikte dışarda Pokemon Go oynarken, polise yakalandı.

    Polise yakayı ele veren babaya niçin sokağa çıkma yasağını çiğnediği sorulunca, "Pokemon'u avlamak zorundayım" cevabını vermesi, polisleri hayrete düşürdü.



    https://www.businessinsider.com/pokemon-go-have-hunt-pokemon-coronavirus-outbreak-italy-2020-3 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kanatlandırmayan_Redbull 18 sa. en beğenilen
    Bizimkilerde mangal partisi düzenliyor
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    Umutcan 18 sa. Kanatlandırmayan_Redbull
    Halkımız umursamazlık konusunda İtalya ile yarışıyor, umarım sonumuz aynı olmaz.
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    Tall Man 18 sa.
    2020 yılında pokemon go oynaması daha büyük rezalet.
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    Johnny Silverhand 5 sa. Tall Man
    Boş yapmayın. Dünya çapında deliler gibi oynanılıyor. Türkiye’de azaldı diye dünyada azalacağını mı sandınız?
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    vs-fb (Vn S) 18 sa.
    İnsanoğlu kadar sorumsuz, kendini düşünen başka bir canlı yoktur herhalde. Görünen o ki, aptallığın dini, dili, cinsiyeti ve ırkının olmadığı. Sanırım bir nebze azaltmanın yolu Eğitim.
    İnsanoğlu kadar sorumsuz, kendini düşünen başka bir canlı yoktur herhalde. Görünen o ki, aptallığın dini, dili, cinsiyeti ve ırkının olmadığı. Sanırım bir nebz...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkay1074 (berkay ) 3 sa.
    temtem varken pokemon go oynanmaz ama ya
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    yc#1 (Yavuz Can) 10 sa.
    Mahalle yanarken kevaşe saçını tararmış derler.
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    WarSaw (Savaş T.) 13 sa.
    ağzını gözünü sıvı azota yatırıp rendeleyeceksin bak bakalım daha oynuyormu
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    monacomen 17 sa.
    Pokemon go oynayan adam pazarcılardan, bakkallardan, tezgahtarlardan daha zararsız bana göre hiç olmazsa kendi kendine oynayıp dolaşıyor. Bu gün pazara gittik, bütün pazarcılarda maske eldiven yoktu sadece bazısında vardı ama çenesinin altında! E bunlardan birkaçı virüse enfekte olsa bütün sattığı sebze meyveye sabahtan akşama kadar virüs bulaştıracak! Bir de malını satmak için bağırıp çağırıyor ki Allah muhafaza, her müşteri ile de konuşuyor para alışverişi yapıyor ama hasta mı değil mi bilen yok. Biz pazara eldiven ve maske ile gidiyoruz ama çabamız kendimizi korumaktan ileri gitmiyor. Neyse Belediyeyi aradık bakalım umarım zabıtayı arayıp uyarı yaparlar lütfen siz de bağlı olduğunuz belediyeyi arayıp bu durumları şikayet edin. Hepimizin sağlığı ve kurtuluşu birbirimize sahip çıkıp uyarmaktan geçer.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 17 sa.
    Virüs adamın ciğere değil beyne vurmuş inceleme konusu bu adam alın inceleyin.
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    Tall Man 18 sa.
    2020 yılında pokemon go oynaması daha büyük rezalet.
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 18 sa.
    İtalya zannedildiği gibi eğitim seviyesi yüksek bir ülke değil. İtalya'ya gidip de hırsızlık yaşamamış/görmemiş insan azdır. Hindistan gibi halkın bir kısmı çok eğitimli ve ülke bu sayede raya giriyor, üniversiteden mezun olan insanların iş bulma oranı Türkiye 'ye çok yakın. Bu korona virüs olayı ile de bu eğitimsizlik ve gerilik açığa fazlasıyla çıktı.
    Yanıtla +10
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    vs-fb (Vn S) 18 sa.
    İnsanoğlu kadar sorumsuz, kendini düşünen başka bir canlı yoktur herhalde. Görünen o ki, aptallığın dini, dili, cinsiyeti ve ırkının olmadığı. Sanırım bir nebze azaltmanın yolu Eğitim.
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    Kanatlandırmayan_Redbull 18 sa. en beğenilen
    Bizimkilerde mangal partisi düzenliyor
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