Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir adam sokakta Pokemon Go oynarken yakalandı

Teknoloji Editörü
Yeni tip Koronavirüs hastalığı yüzünden 9 Mart'tan beri karantina altında olan ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir baba, sokakta kızıyla birlikte Pokemon Go oynarken yakalandı.
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Akıllara durgunluk veren olay, İtalya'nın Kuzey Como eyaletindeki San Ferro kasabasında meydana geldi. 31 yaşındaki bir adam, onlarca uyarı ve yasağa aldırış etmeyip kızıyla birlikte dışarda Pokemon Go oynarken, polise yakalandı.
Polise yakayı ele veren babaya niçin sokağa çıkma yasağını çiğnediği sorulunca, "Pokemon'u avlamak zorundayım" cevabını vermesi, polisleri hayrete düşürdü.
https://www.businessinsider.com/pokemon-go-have-hunt-pokemon-coronavirus-outbreak-italy-2020-3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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